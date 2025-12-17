Nova dionica autoceste na Koridoru Vc otvorena za saobraćaj, bez naplate u početnoj fazi

Građanima Bosne i Hercegovine od danas je na raspolaganju nova dionica autoceste na Koridoru Vc, duga 11 kilometara, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše. U početnoj fazi ova dionica bit će otvorena za saobraćaj bez naplate putarine.

Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih zahvata na Koridoru Vc, kojim se znatno unapređuje cestovna povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralna cesta M-17 i skraćuje vrijeme putovanja na ovom pravcu.

Izgradnju dionice snažno je podržala Evropska unija, koja je kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan uložila 42 miliona eura bespovratnih sredstava. Projekat je dodatno finansiran povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 157,5 miliona eura, te Evropske investicione banke od 70 miliona eura.

Nova trasa obuhvata i tunel „Bosna“, dug 3,6 kilometara, koji je ujedno i najduži cestovni tunel na Koridoru Vc u Bosni i Hercegovini. Gotovo 4,6 kilometara ukupne trase čine mostovi, vijadukti i tuneli, što svjedoči o tehničkoj složenosti i zahtjevnosti ovog infrastrukturnog projekta.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić poručio je da ovakvi projekti imaju direktan uticaj na svakodnevni život građana. Istakao je da se ulaganjima u sigurnost i povezanost skraćuju putovanja, smanjuju gužve, otvara prostor za nove investicije i omogućava brži pristup tržištima, naglašavajući da svaka nova cesta jača unutrašnju povezanost i stvara temelje za dugoročni razvoj.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca podsjetio je da je Evropska unija jedan od ključnih partnera u realizaciji Koridora Vc, projekta koji Bosnu i Hercegovinu fizički i ekonomski približava Evropskoj uniji. Naglasio je da je EU do sada u izgradnju Koridora Vc uložila gotovo milijardu eura bespovratnih sredstava, te da će nastaviti podržavati projekte koji jačaju povezanost, sigurnost saobraćaja i ekonomske veze, posebno imajući u vidu da se dvije trećine vanjske trgovine BiH odvija sa zemljama EU.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić ocijenila je da je puštanje ove dionice u promet jasan pokazatelj konkretnih rezultata u izgradnji Koridora Vc. Prema njenim riječima, riječ je o još jednom važnom koraku ka potpunom povezivanju i funkcionalnom umrežavanju ključnih dijelova Federacije BiH, čime se postepeno ostvaruje cilj savremene prometne osi koja Bosnu i Hercegovinu povezuje s evropskom transportnom mrežom.

Koridor Vc predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnih ruta za integraciju Bosne i Hercegovine u evropske transportne tokove i tržište Evropske unije. Njegova izgradnja finansira se kombinacijom domaćih sredstava i međunarodne podrške, prvenstveno kroz bespovratna sredstva Evropske unije i povoljne kredite EBRD-a i EIB-a, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.