Više požara u TK, u Čeliću gorjela vikendica

Nedžida Sprečaković
požar
Foto: Vatrogasci Kalesija

Požari u Tuzlanskom kantonu angažovali su vatrogasne jedinice na području Čelića, Tuzle, Živinica, Lukavca i Kalesije, a najviše štete pričinjeno je na vikendici u naselju Ratkovići kod Čelića.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Čelić intervenisalo je na požaru stambenog objekta, odnosno vikendice u Mjesnoj zajednici Ratkovići. U požaru nije bilo povrijeđenih ni smrtno stradalih osoba, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta. Vatra je ugašena oko 15 sati.

Požari u Tuzlanskom kantonu na više lokacija

Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata gasila je požar niskog rastinja u Bogumilskoj ulici.

Vatrogasci iz Živinica intervenisali su na nasipu Spreča, gdje je također gorjelo nisko rastinje. U gašenju su učestvovala dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Na području Lukavca vatrogasci su imali intervenciju u Berkovici, gdje je požar zahvatio nisko rastinje.

Dvije intervencije zabilježene su na području Kalesije. U Osmacima je gorio pomoćni objekat, dok su u Miljanovcima vatrogasci gasili požar šume i niskog rastinja.

Prema dostupnim informacijama, u ostalim navedenim intervencijama nije bilo podataka o povrijeđenim osobama.

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