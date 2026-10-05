U požaru u Rapačama smrtno stradao 80-godišnji muškarac

U požaru u Rapačama, koji je policiji prijavljen 4. oktobra oko 13 sati, smrtno je stradao muškarac rođen 1946. godine iz ovog tuzlanskog naselja.

Požar je izbio na niskom rastinju i travi, a slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Zapad.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla preduzeli potrebne radnje prema uputama tužioca.

Ranije je Civilna zaštita TK saopćila da je požar u Rapačama lokaliziran i ugašen.