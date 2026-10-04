Izlaznost na Općim izborima u Bosni i Hercegovini do 11 sati iznosila je 11,94 posto, a svoje biračko pravo iskoristilo je 406.847 građana, saopćeno je danas na prvoj konferenciji za medije Centralne izborne komisije BiH.

Predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba kazao je da pojedina biračka mjesta jutros nisu otvorena na vrijeme. Na nekim lokacijama glasanje je počelo, a potom je privremeno obustavljeno zbog poteškoća u radu skenera glasačkih listića, pri čemu se problemi rješavaju zamjenom uređaja.

Najviše poteškoća zabilježeno je na području Bijeljine, ali su problemi u međuvremenu otklonjeni. Incidenti su zabilježeni i u Tuzli i Banovićima, a prema dostupnim informacijama brzo su riješeni.

Kalaba je naveo da verifikacija birača uz korištenje novih izbornih tehnologija u prosjeku traje oko 35 sekundi, od pretrage podataka do štampanja potvrde. Poteškoće su evidentirane kod manjeg broja uređaja, kao i prilikom identifikacije pojedinih birača, uglavnom onih sa novije izdatim ličnim kartama.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, dok će na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja vrijeme glasanja biti produženo za onoliko koliko je kasnilo otvaranje.

Na području Bosne i Hercegovine formirano je 5.569 biračkih mjesta, uključujući redovna biračka mjesta i mobilne timove. U Centralni birački spisak za Opće izbore upisano je 3.408.517 birača.

Građani danas biraju članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske te zastupnike u skupštinama kantona u Federaciji BiH.