Džeko nakon oproštaja od reprezentacije: Završava se najemotivnije poglavlje moje sportske priče

Edin Džeko oglasio se nakon posljednjeg nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, poručivši da se nakon gotovo dvije decenije završava najemotivnije poglavlje njegove sportske karijere.

Dugogodišnji kapiten Zmajeva posljednji put je na teren izašao s kapitenskom trakom oko ruke i zastavicom Bosne i Hercegovine u rukama, a nakon utakmice opisao je emocije koje su obilježile njegov oproštaj.

„Teško je riječima opisati sve što sam osjećao ovih posljednjih dana. Bura emocija i toliko misli u glavi, sve do sinoć, kada sam posljednji put prošao kroz tunel i izašao na teren, s kapitenskom trakom oko ruke i zastavicom naše reprezentacije u rukama“, napisao je Džeko.

Posebno se osvrnuo na podršku koju je osjetio s tribina, ali i među saigračima i ljudima s kojima je tokom godina dijelio reprezentativni put.

„Osjećao sam ljubav svuda oko sebe, s tribina, od saigrača i svih ljudi koji su bili dio ovog puta. Pokušao sam upiti svaki trenutak: himnu, lica, glasove, emocije“, poručio je.

Džeko zahvalio saigračima, navijačima i porodici

U oproštajnoj poruci zahvalio je trenerima, saigračima, članovima stručnog štaba i ljudima koji su tokom gotovo dvije decenije bili uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Posebnu zahvalnost uputio je navijačima, istakavši da se tokom cijele reprezentativne karijere i sam osjećao kao jedan od njih.

Džeko je zahvalio i svojoj porodici, roditeljima, sestri, supruzi Amri i djeci, navodeći da bez njihove podrške, strpljenja i ljubavi njegov sportski put ne bi bio isti.

„Nakon skoro dvadeset godina, danas se završava najemotivnije poglavlje moje sportske priče“, napisao je.

Iako je završio reprezentativnu karijeru, Džeko je poručio da njegova povezanost s reprezentacijom i Bosnom i Hercegovinom time ne prestaje.

„Ali i kada više nisam na terenu, uvijek ćete me pronaći na istoj strani, strani naše jedne i jedine Bosne i Hercegovine“, zaključio je Džeko