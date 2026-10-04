Pod lupom: Većina biračkih mjesta otvorena do 7:15, zabilježeno 46 težih kršenja izbornih pravila

Većina biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini jutros je otvorena do 7:15 sati, dok je Koalicija „Pod lupom“ do 9:30 evidentirala 46 težih oblika kršenja izbornih pravila. Prema njihovim podacima, nove izborne tehnologije prije otvaranja bile su stavljene u funkciju na 99 posto posmatranih biračkih mjesta.

Za praćenje izbornog dana Koalicija „Pod lupom“ angažovala je 888 građanskih, nestranačkih posmatrača koji prate otvaranje biračkih mjesta, glasanje, primjenu novih tehnologija, zatvaranje biračkih mjesta i brojanje glasova.

Prema prvim podacima, 52,1 posto biračkih mjesta otvoreno je tačno u 7 sati, dok je još 37 posto otvoreno uz kašnjenje do 15 minuta. Do 8 sati otvoreno je dodatnih 10,1 posto biračkih mjesta, dok je 0,8 posto otvoreno nakon 8 sati.

Iz Koalicije navode da su kašnjenja nešto češća nego na Lokalnim izborima 2024. godine, kada je 76 posto biračkih mjesta bilo otvoreno tačno u 7 sati. Kao mogući razlozi navode se priprema novih izbornih tehnologija i organizacija izborne administracije.

Na 7,6 posto posmatranih biračkih mjesta svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni u 6 sati, kada su prema procedurama trebali doći radi pripreme za početak glasanja.

Nove izborne tehnologije uglavnom stavljene u funkciju

Prema podacima Koalicije „Pod lupom“, nove izborne tehnologije prije početka glasanja bile su stavljene u funkciju na 99 posto posmatranih biračkih mjesta.

Na 98,8 posto mjesta ispoštovana je procedura štampanja početnih izvještaja, dok je posmatračima na svim tim biračkim mjestima bio omogućen uvid u izvještaj.

Operater za nove tehnologije nije bio prisutan u 6 sati na 2,7 posto biračkih mjesta. Na dva posto posmatranih mjesta nisu bila vidno istaknuta propisana uputstva za označavanje i skeniranje glasačkih listića.

Do 9:30 zabilježeno je ukupno 46 težih oblika kršenja izbornih pravila. Prema navodima Koalicije, najveći dio odnosi se na zabranu posmatranja, probleme sa izbornim materijalom i kršenje procedura na biračkim mjestima.

Problemi sa pristupom posmatrača evidentirani su na 1,6 posto biračkih mjesta, ali su, prema informacijama Koalicije, naknadno otklonjeni.

Građani eventualne izborne nepravilnosti mogu prijaviti Koaliciji „Pod lupom“ putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili njihovog online obrasca, a prijava može biti i anonimna.

Novi podaci o procesu glasanja, izlaznosti i uočenim nepravilnostima do 11 sati najavljeni su za 13 sati.