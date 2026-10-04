Pod lupom: Novi uređaji ostali u primjeni, do 15 sati zabilježeno 98 težih kršenja pravila

Nove izborne tehnologije do 15 sati ostale su u upotrebi na gotovo svim biračkim mjestima koja prate posmatrači Koalicije „Pod lupom“, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi sa uređajima za identifikaciju birača i skenerima glasačkih listića.

Problemi i prekidi u radu uređaja za identifikaciju evidentirani su na 11,8 posto biračkih mjesta, dok su poteškoće sa skenerima zabilježene na 17,9 posto mjesta. Od njihove upotrebe odustalo se samo na nekoliko biračkih mjesta.

Koalicija „Pod lupom“ navodi da tehničke poteškoće zasad nisu dovele do šireg prekida korištenja nove opreme.

Porodično glasanje i dalje među uočenim nepravilnostima

Porodično glasanje zabilježeno je na 40,5 posto posmatranih biračkih mjesta, u obimu do 25 slučajeva po biračkom mjestu.

Na 16,8 posto mjesta ista osoba pružala je pomoć većem broju birača, dok na 23,9 posto biračkih mjesta nije posjedovana potvrda da je pomoć pri glasanju potrebna.

Uređaji za identifikaciju na 9,7 posto biračkih mjesta spriječili su nepravilno pružanje pomoći biračima.

Koalicija navodi i da gotovo nije bilo slučajeva u kojima je glasanje omogućeno bez propisanih identifikacionih dokumenata.

Do 15 sati 98 težih kršenja izbornih pravila

Do 15 sati evidentirano je ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila.

Od tog broja, 18 slučajeva odnosilo se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa, 15 na probleme sa novim tehnologijama, 11 na probleme sa izbornim materijalom, dok je zabilježeno i deset slučajeva kršenja izborne šutnje.

Evidentirano je deset nepravilnosti tokom procesa glasanja, šest slučajeva narušavanja tajnosti glasanja i pet slučajeva neisticanja liste članova biračkih odbora. Još 23 slučaja odnose se na druge vrste nepravilnosti.

Prema procjeni Koalicije „Pod lupom“, izlaznost do 15 sati iznosila je 29,7 posto, uz marginu statističke greške od plus ili minus 0,35 posto.

Na Općim izborima 2022. godine do 15 sati glasalo je 35 posto birača.

Građani eventualne nepravilnosti mogu prijaviti putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili online obrasca Koalicije „Pod lupom“. Naredna konferencija za medije najavljena je za 21:45 sati.