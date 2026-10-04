Pod lupom: Tehnički problemi zabilježeni, ali se novi uređaji gotovo svuda koriste

Nove izborne tehnologije danas su ostale u primjeni na gotovo svim biračkim mjestima koja prate posmatrači Koalicije „Pod lupom“, iako su tokom jutra zabilježeni tehnički problemi sa uređajima za identifikaciju birača i skenerima glasačkih listića.

Prema podacima objavljenim do 12 sati, na 99,4 posto posmatranih biračkih mjesta nije se odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i autentifikaciju birača, dok su skeneri glasačkih listića ostali u upotrebi na 99,9 posto mjesta.

Tehnički problemi i prekidi rada uređaja za identifikaciju zabilježeni su na 9,8 posto biračkih mjesta, dok su problemi sa skenerima evidentirani na 16 posto mjesta.

Na 0,5 posto biračkih mjesta zabilježeno je više od deset slučajeva glasanja bez skeniranja otiska prsta.

Porodično glasanje i dalje među najčešćim nepravilnostima

Koalicija „Pod lupom“ navodi da je porodično glasanje evidentirano na 37,9 posto posmatranih biračkih mjesta, u obimu do 25 slučajeva po biračkom mjestu.

Na 12 posto mjesta zabilježeno je da ista osoba pruža pomoć većem broju birača, dok je na 24,1 posto biračkih mjesta evidentirano pružanje pomoći bez potvrde da je ona potrebna.

U 6,7 posto slučajeva uređaji za identifikaciju spriječili su nepravilno pružanje pomoći pri glasanju.

Do 12 sati zabilježen je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Najviše ih se odnosilo na zabranu ili ometanje posmatranja, probleme sa novim tehnologijama i izbornim materijalom, narušavanje tajnosti glasanja i druge nepravilnosti tokom izbornog procesa.

Izlaznost do 11 sati 12,9 posto

Prema procjeni Koalicije „Pod lupom“, izlaznost na Općim izborima do 11 sati iznosila je 12,9 posto, uz navedenu statističku marginu greške od plus ili minus 0,58 posto.

Na Općim izborima 2022. godine izlaznost do 11 sati iznosila je 15 posto.

Koalicija je pozvala građane da eventualne izborne nepravilnosti prijave putem besplatnog telefona 080 05 05 05 ili putem njihovog online obrasca.

Novi podaci o glasanju, izlaznosti i nepravilnostima do 15 sati bit će predstavljeni na konferenciji za medije zakazanoj za 16:30 sati.