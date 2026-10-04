U Tuzli do 11 sati glasalo 9,88 posto birača, na 14 mjesta zabilježena kašnjenja

U Tuzli je do 11 sati na Općim izborima glasalo 9,88 posto birača, potvrđeno je iz Gradske izborne komisije Tuzla. Pravo glasa na području grada ima nešto više od 110.000 građana.

Glasanje je organizovano na 52 lokacije, sa 154 redovna biračka mjesta i jednim biračkim mjestom za glasanje u odsustvu. Na terenu je angažovano i devet mobilnih timova.

Na ukupno 14 biračkih mjesta jutros su zabilježena kašnjenja prilikom otvaranja. Na sedam mjesta razlog je bilo brojanje glasačkih listića, dok je na još sedam bilo tehničkih problema sa skenerima.

Na biračkom mjestu 026 u Doknju upućen je zahtjev za zamjenu skenera.

Iz GIK-a Tuzla navode i da su na područjima Simin Hana, Kreke i Miladija prijavljene nepravilnosti, zbog čega je policija izašla na teren kako bi bilo osigurano poštivanje izbornih pravila.

Biračka mjesta u Tuzli otvorena su do 19 sati, a na lokacijama na kojima je jutros bilo kašnjenja vrijeme glasanja bit će produženo za period koliko je trajalo kašnjenje.