Savo Minić podnosi ostavku, slijedi promjena kompletne Vlade Republike Srpske

Jasmina Ibrahimović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će podnijeti ostavku, prenosi Srpskainfo pozivajući se na izvore iz vlasti Republike Srpske.

Prema istim informacijama, Minićeva ostavka automatski povlači i promjenu kompletne Vlade Republike Srpske.

Izvor ovog portala navodi da bi u novoj vladi moglo doći do određenih promjena u odnosu na sadašnji sastav ministara, ali detalji o mogućim kadrovskim rješenjima za sada nisu poznati.

Više informacija o razlozima ostavke i eventualnom sastavu nove vlade očekuje se tokom dana.

Politika

Narodna skupština RS usvojila ostavku Save Minića

Vijesti

NSRS danas o ostavci Save Minića

Vijesti

Savo Minić otkrio imena novih ministara u Vladi RS-a

Politika

Savo Minić danas predstavlja novi sastav Vlade RS

Vijesti

Savo Minić imenovao novu Vladu RS

Vijesti

Minić najavljuje novu Vladu RS najkasnije do naredne srijede

Vijesti

Muslimani večeras obilježavaju Lejletu-l-kadr, najodabraniju noć u islamu

Magazin

Michael B. Jordan osvojio Oscara za najboljeg glumca za film „Sinners“

BiH

Denis Bećirović od danas predsjedavajući Predsjedništva BiH

Istaknuto

Hoće li danas biti ukinute akcize na gorivo?

Istaknuto

U Tuzlanskom kantonu 18 intervencija vatrogasaca u protekla 24 sata

Učitati više