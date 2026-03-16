Savo Minić podnosi ostavku, slijedi promjena kompletne Vlade Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će podnijeti ostavku, prenosi Srpskainfo pozivajući se na izvore iz vlasti Republike Srpske.

Prema istim informacijama, Minićeva ostavka automatski povlači i promjenu kompletne Vlade Republike Srpske.

Izvor ovog portala navodi da bi u novoj vladi moglo doći do određenih promjena u odnosu na sadašnji sastav ministara, ali detalji o mogućim kadrovskim rješenjima za sada nisu poznati.

Više informacija o razlozima ostavke i eventualnom sastavu nove vlade očekuje se tokom dana.