Savo Minić imenovao novu Vladu RS

Savo Minić, novi mandatar sa sastav Vlade Republike Srpske, kojeg je predložio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, ipak je imenovao ministre u novom sazivu Vlade.

Sam proces imenovanja Vlade je nelegalan, jer je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika ovog entiteta, te zbog toga je upitno funkcionisanje ovog bh. entiteta.

Imena ministara koja su poslanici dobili uz ekspoze kandidata za sastav nove Vlade Save Minića:

Ministar finansija Republike Srpske – Zora Vidović.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske – Željko Budimir.

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske – Siniša Karan.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske – Zoran Stevanović.

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske – Petar Đokić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske – Alen Šeranić.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske – Zlatan Klokić.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske – Bojan Vipotnik.

Ministar privrede i preduzeća Republike Srpskoj – Vojin Mitrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – Anđelka Kuzmić.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske – Denis Šulić.

Ministar pravde Republike Srpskoj – Goran Selak.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpskoj – Senka Јujić.

Ministarka za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske –Selma Čabrić.