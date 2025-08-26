Minić najavljuje novu Vladu RS najkasnije do naredne srijede

Savo Minić, kojeg je Milorad Dodik predložio za mandatara iako mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat poslije pravosnažne presude Suda BiH, izjavio je danas da očekuje da najkasnije do naredne srijede bude održana sjednica Narodne skupštine RS na kojoj će biti izbor nove vlade RS.

On je na konferenciji za novinare, nakon konsultacija sa predstavnicima političkih stranaka koje su u skupštinskoj većini plus SPS Gorana Selaka, rekao da na sastanku nije bilo riječi o personalnim rješenjima.

– Znate da prijedloge za personalna rješenja u Vladi za daju članovi koalicije – dodao je Minić.

Aktuelni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS u Vladi RS u tehničkom mandatu je naveo da će novi ministri imati zadatak da budu što više „na terenu među narodom i da obiđu sve i jedno selo“.

– Sjednice vlade RS biće održavane širom RS i to će biti jedna od novina u našem radu – dodao je Minić.

Na pitanje novinara u vezi legitimiteta predviđene nove vlade RS, Minić je rekao da su to sve „spekulacije koje ne želi da komentariše, te da će se baviti svojim poslom“.

– Naš cilj je zaštita interesa RS, očivanje nadležnosti i vraćanje oduzetih nadležnosti. Mi se ne miješamo u ono što radi FBiH, ali smo partneri sa drugim entitetom i vrata za razgovore ostaju otvorena – poručio je Minić.

Nakon što je CIK BiH oduzeo mandat Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS, a poslije pravosnažne presude Suda BiH, premijer RS Radovan Višković je prošli ponedjeljak podnio ostavku na funkciju u cilju „viših nacionalnih interesa RS“.