NSRS danas o ostavci Save Minića

U Banja Luci će danas, 18. januara, biti održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj je predviđeno razmatranje i usvajanje ostavke premijera u ostavci Save Minića, a početak zasjedanja najavljen je za 11 sati.

Nakon završetka posebne sjednice, trebalo bi da zasjeda Kolegij NSRS, koji bi se trebao izjasniti o terminu nove sjednice posvećene izboru nove entitetske vlade.

Minić je 15. januara vratio mandat premijera Republike Srpske, a vršiteljica dužnosti predsjednika RS Ana Trišić Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara.

U subotu je Minić saopćio prijedlog sastava nove vlade u kojoj je pet novih ministara, objavila je Srna. Među imenima koja su navedena su Radan Ostojić za resor rada i boračko-invalidske zaštite, Draga Mastilović za resor naučno-tehnološkog razvoja i visokog obrazovanja, Radenko Bubić za privredu i preduzetništvo, Irena Ignjatović za porodicu, omladinu i sport, te Ned Puhovac za trgovinu i turizam.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine najavio je 166. plenarnu sjednicu za 22. januar 2026. godine, a u javnosti se navodi da je među temama i zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke o izboru Vlade RS.