Savo Minić otkrio imena novih ministara u Vladi RS-a

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je u Banja Luci predstavio prijedlog sastava nove Vlade RS i saopćio imena ministara koji bi trebali činiti novi saziv izvršne vlasti, uz najavu da će se izbor vlade naći na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za nedjelju, 18. januara.

“Ovo je jedna priča kontinuiteta. Mandat koji je ova politička struktura dobila 2022. godine i sve ono što je rađeno u tom periodu bilo je usmjereno na razvoj i stabilnost sistema. Rekonstrukcija vlade je politički proces koji je možda neuobičajen, ali pokazuje odlučnost i stabilnu skupštinsku većinu, bez ikakvog zastoja u radu izvršne vlasti”, rekao je Minić.

Naglasio je da se u novom sazivu mijenja gotovo polovina ministara, te da bi u vladu trebalo ući još pet novih imena.

“Mi ne kažnjavamo nikoga, već unosimo dodatnu energiju i jačamo segmente rada vlade koji će biti ključni u 2026. godini. Nijedan ministar nije nezamjenjiv, pa ni ja. Ovo treba posmatrati kao fazu u kojoj svi moramo dati maksimum za ciljeve koje smo postavili”, poručio je Minić.

Prema njegovim riječima, ekspoze će biti prilagođen preostalom dijelu mandata do općih izbora 2026. godine i obuhvatit će realizovane aktivnosti i projekte u oblasti boračko-omladinske zaštite, socijalnih mjera i ekonomije.

“Nakon konstituisanja vlade, sva ministarstva će ponovo dobiti rok da izrade plan rada za prvih sto dana. To je maksimum transparentnosti – i građani i mediji će moći pratiti rad svakog ministarstva”, rekao je Minić.

Minić je zahvalio ministrima koji neće biti dio novog saziva, najavljujući nastavak investicija u infrastrukturu, energetiku i privredu, kao i povećanje plata i usklađivanje penzija.

Nove pozicije koje je Minić naveo

Odgovarajući na pitanje novinara, Minić je saopćio imena novih ministara i resora:

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje – Draga Mastilović, umjesto Siniše Karana,

Ministar privrede i preduzetništva – Radenko Bubić, umjesto Vojina Mitrovića,

Ministar trgovine i turizma – Nedžad Ned Puhovac, umjesto Denisa Šulića,

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite – Radan Ostojić, umjesto Danijela Egića,

Ministar za porodicu, omladinu i sport – Irena Ignjatović, umjesto Selme Čabrić.

Minić je naveo da su dva nova ministra nestranačke ličnosti, što je ocijenio kao “veliki uspjeh i dokaz hrabrosti”.