Katar iznenadio protiv Švicarske, odlična prilika za Zmajeve

U večerašnjem susretu Grupe B Svjetskog prvenstva 2026. Katar i Švicarska su remizirali, te sada u Grupi B sve reprezentacije imaju po jedan bod.

Remi Katara i Švicarske obilježio je drugi susret Grupe B na Svjetskom prvenstvu 2026, nakon što su dan ranije Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale neriješeno 1:1. Tako nakon prvog kola sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, što grupu čini potpuno otvorenom u borbi za plasman u nokaut fazu.

Švicarska je povela u prvom poluvremenu golom Breela Embola iz jedanaesterca i tokom većeg dijela utakmice bila bolji rival, stvarajući veliki broj prilika pred golom Katara. Ipak, Katarci nisu odustajali, a nagrada za borbenu igru stigla je duboko u sudijskoj nadoknadi kada je Boualem Khoukhi pogodio za konačnih 1:1 i veliko slavlje svoje selekcije.

Nakon dva odigrana susreta u Grupi B, tabela pokazuje potpunu izjednačenost. Švicarska, Kanada, Katar i Bosna i Hercegovina imaju po jedan bod i identičnu gol-razliku, pa će naredni mečevi imati ogroman značaj za rasplet u grupi.

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine već 18. juna očekuje duel sa Švicarskom u Kaliforniji. Zmajevi su protiv Kanade osvojili vrijedan bod na otvaranju turnira, a eventualna pobjeda protiv Švicaraca mogla bi ih približiti plasmanu u narednu fazu takmičenja. Istog dana snage će odmjeriti i Kanada i Katar, pa će drugo kolo dati mnogo jasniju sliku o odnosima snaga u Grupi B.