Zmajevi stigli u Salt Lake City, slijede pripreme za duel sa Švicarskom

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Salt Lake City.

Zmajevi su u Salt Lake City stigli nakon osvojenog boda protiv domaćina Kanade u prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva. Susret odigran u Torontu završen je rezultatom 1:1, a nakon prvih utakmica u grupi B sve četiri reprezentacije imaju po jedan bod, što dodatno povećava neizvjesnost u borbi za plasman u nokaut fazu.

Dolaskom u Salt Lake City reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavljaju pripreme za naredni izazov na Mundijalu. Izabranike Sergeja Barbareza već 18. juna očekuje utakmica protiv Švicarske, koja će biti odigrana u Los Angelesu.

Nakon susreta sa Švicarcima, Zmajevi će grupnu fazu zaključiti 24. juna utakmicom protiv Katara u Seattleu.

Bod osvojen protiv Kanade ostavio je Bosnu i Hercegovinu u igri za prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a naredni susret protiv Švicarske mogao bi imati ključnu ulogu u raspletu grupe B.