Meteorolozi najavili promjenu vremena: Nakon sunca slijedi nestabilan period

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, dok tokom dana uz prolazno povećanje oblačnosti ponegdje može pasti i malo kiše.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera.

Prema prognozi BHmetea, nedjelja će donijeti više sunčanog vremena i nešto više temperature, ali vremenske prilike neće biti potpuno stabilne. U poslijepodnevnim i večernjim satima rijetko su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom u sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne.

Početkom naredne sedmice očekuje se nestabilnije vrijeme. Meteorolozi najavljuju lokalno jače pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje su moguća i nevremena.

U ponedjeljak će u Bosni biti umjereno oblačno, a u drugom dijelu dana očekuju se pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini će preovladavati sunčanije vrijeme bez padavina. Vjetar će biti umjerene jačine, uglavnom jugozapadnog smjera, dok će u sjevernim dijelovima Bosne puhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Jutarnje temperature u ponedjeljak kretat će se između 10 i 15 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevne temperature iznositi od 24 do 29 stepeni, a na jugu do 31 stepen.

U utorak se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u južnim i istočnim krajevima moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljuskovi.

Jutarnje temperature zraka uglavnom će se kretati između 10 i 15 stepeni, na jugu do 18, dok će najviše dnevne temperature biti između 24 i 30 stepeni.