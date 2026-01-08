Minus 13 stiže u BiH: Građani pozvani da zaštite ulične i vezane životinje

Uoči najavljenog prodora polarne hladnoće i temperatura koje se spuštaju i do minus 13 stepeni, upućen je apel građanima da obrate posebnu pažnju na ulične i vezane životinje, koje su u ovakvim uslovima izložene ozbiljnoj opasnosti po život.

Udruženja i aktivisti upozoravaju da pas vezan lancem nema mogućnost kretanja kako bi se zagrijao, zbog čega hladnoća u kratkom roku može imati kobne posljedice, te pozivaju vlasnike da, barem tokom najhladnijih dana, uklone lance i omoguće psima slobodno kretanje ili ih sklone u garaže, šupe i druge zatvorene prostore.

Posebno se naglašava da improvizovana skloništa moraju biti suha, jer se deke i tkanine na niskim temperaturama brzo lede, dok je suha slama jedini materijal koji zadržava toplotu i može pomoći životinji da preživi noć. Apeluje se i na redovno provjeravanje posuda s vodom, budući da se voda na ovim temperaturama zaledi za kratko vrijeme, kao i na jaču i kaloričniju ishranu koja životinjama daje energiju potrebnu za održavanje tjelesne topline.

Građanima koji žive u zgradama sugeriše se da, gdje god je to moguće, otvore ulaze ili naprave zaklonjena mjesta koja se neće smočiti, kako bi se ulične životinje mogle skloniti od vjetra i hladnoće. Poseban apel upućen je i onima koji nemaju pristup internetu, uz poziv da se informacije prenesu komšijama i poznanicima, jer pravovremena reakcija u narednim danima može značiti razliku između života i smrti za veliki broj životinja.