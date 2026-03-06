Simpatična navika pasa ima objašnjenje, evo zašto naginju glavu

Mnogi vlasnici pasa primijetili su simpatičan trenutak kada njihov ljubimac, čim mu se obrate, nagne glavu u stranu i pažljivo ih posmatra. Iako često izgleda kao da pas pokušava razumjeti svaku riječ koju izgovorimo, stručnjaci objašnjavaju da iza tog ponašanja stoji nekoliko zanimljivih razloga.

Jedan od glavnih razloga je sluh. Naginjanjem glave psi pokušavaju bolje čuti i preciznije odrediti odakle dolazi zvuk. Promjena položaja ušiju pomaže im da jasnije lociraju glas vlasnika i razlikuju tonove koje čuju.

Postoji i vizuelni razlog za ovaj pokret. Kada pas pomjeri glavu u stranu, na trenutak uklanja svoju njušku iz vidnog polja, što mu omogućava da jasnije vidi lice osobe koja mu govori i bolje prati njene izraze.

Stručnjaci ističu i emocionalni aspekt ovog ponašanja. Psi vrlo brzo povezuju riječi, ton glasa i reakcije svojih vlasnika. Kada čuju poznate riječi poput „šetnja“, „hrana“ ili „igranje“, njihova znatiželja i uzbuđenje često se manifestuju upravo naginjanjem glave.

Ovaj simpatični pokret, kako objašnjavaju stručnjaci, pokazuje da pas pažljivo sluša, pokušava razumjeti šta mu govorimo i na svoj način komunicira s vlasnikom.