U Doknju lovac ubio vlasničkog psa: “Fred je bio dio porodice, pucao je bez razloga”

RTV SLON

U tuzlanskom naselju Dokanj, u nedjelju 19. oktobra oko 17 sati, dogodio se tragičan incident u kojem je, prema riječima vlasnika, ubijen pas po imenu Fred. Njegov vlasnik, Dragan Pejić, tvrdi da je psa usmrtio lovac i to bez ikakvog razloga i upozorenja.

“Fred je bio moj ljepotan, miran pas koji nikome nije naudio. Mogao je (lovac) opaliti metak upozorenja u zrak, a ne ubiti psa koji nije bio opasan i koji je bio u svom dvorištu. Pucao je bez potrebe, na pravdi Boga”, kazao je Pejić za naš portal.

Fred

Prema njegovim riječima, incident se desio nakon što je lovački pas, koji nije bio vođen na povocu niti kontrolisan od strane vlasnika, ušao u njegovo dvorište i izazivao Freda.

Pejić navodi i da je lovac u trenutku pucnjave bio pod dejstvom alkohola te da je alkotestiran oko dva i po sata nakon događaja. “Sve je prijavljeno policiji”, dodaje on.

Ovaj slučaj izazvao je ogorčenje mještana Doknja, koji zahtijevaju da se počinilac kazni i da se spriječi upotreba oružja u blizini kuća i domaćih životinja.

“Fred nije bio samo pas, bio je dio porodice. Ubiti ga tek tako, to je zločin. Takvo nešto ne smije proći nekažnjeno”, poručio je vlasnik Dragan Pejić.

Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini ubijanje ili mučenje životinja kvalificira se kao krivično djelo — u Federaciji BiH to je uređeno u Krivičnom zakonu FBiH (član 318.) kao „mučenje i ubijanje životinje” (kazna do šest mjeseci, a za teže okolnosti do jedne godine zatvora).

pročitajte i ovo

Vijesti

U nedjelju obilježavanje sedme godišnjice ubistva policijskih službenika Šehovića i Vujinovića

Vijesti

Žena za kojom se tragalo pronađena ubijena, dokazi upućuju na supruga

Tuzla i TK

Potvrđena presuda: Ćatiću 20 godina zatvora za ubistvo starice u Tumarama...

Vijesti

U Srbiji pronađena tijela starijeg bračnog para: Unuk osumnjičen da je...

Istaknuto

Žena iz Gračanice osumnjičena za ubistvo supruga nožem

Vijesti

Nasilje ne bira spol: Zločin u mjestu kod Gračanice

Sport

Džudisti iz 31 zemlje stižu na Sarajevo European Judo Open 2025

Tuzla i TK

Dvojica državljana Mađarske protjerana iz BiH zbog nezakonitih aktivnosti u Banovićima

Vijesti

U nedjelju obilježavanje sedme godišnjice ubistva policijskih službenika Šehovića i Vujinovića

Sport

Kada Delić Selimović izabrana u Evropski komitet lidera Specijalne olimpijade

Vijesti

Vučić o dešavanjima u Republici Srpskoj: Možda je najbolje da ništa ne komentarišem

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]