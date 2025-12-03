Zašto pas liže vlasnika i šta taj gest zaista znači?

Zašto pas liže vlasnika pitanje je koje mnogi postave onog trenutka kada shvate da ovaj gest nije samo simpatična navika, jer lizanje psa ne otkriva uvijek ono što mislimo.

Mnogi ga doživljavaju kao pseći poljubac, ali stručnjaci za ponašanje životinja naglašavaju da iza tog pokreta stoji čitav spektar emocija i namjera, od privrženosti do smirivanja situacije.

Znak privrženosti i povjerenja

Prvo ponašanje koje psi nauče dolazi još iz perioda dok su štenad. Majka ih liže da ih očisti, zagrije i potakne disanje, a kasnije oni ližu majku oko usta da bi dobili hranu ili pažnju. Taj instinkt kasnije prenose na ljude, pa se često zaboravi da lizanje ne mora imati značenje koje mu pripisujemo, već se radi o urođenom obrascu povezanom s vezom, brigom i prepoznavanjem hijerarhije.

Zato pas liže vlasnika čak i onda kada ne pokazuje klasičnu nježnost, nego komunicira na način koji mu je prirođen.

Lizanje može biti i znak privrženosti i povjerenja, jer psi povezuju miris i ukus vlasnika sa sigurnošću. Ipak, to nema značenje ljudskog poljupca, jer pas ljubav ne tumači kao čovjek, nego kroz osjećaj pripadanja.

U psećem svijetu lizanje često predstavlja priznanje vodstva, pa se takvim gestom može pokazivati poštovanje ili blaga podređenost.

Smirujući signal

Zašto pas liže vlasnika često se otkrije kada se shvati da to može biti smirujući signal, jer psi lizanje koriste u trenucima napetosti kako bi ublažili situaciju.

Ako pas počne lizati vaše ruke ili lice nakon što ste ga zanemarili, možda pokušava pokrenuti interakciju, zatražiti igru ili jednostavno privući pažnju. Ponekad se radi o potrebi za bliskošću, ponekad o želji da se smiri atmosfera.

U pojedinim slučajevima pretjerano lizanje može ukazivati na zdravstveni ili emocionalni problem. Psi koji osjećaju stres, dosadu ili imaju alergije ponekad razvijaju naviku opsesivnog lizanja, pa je dobro potražiti savjet veterinara ako se takvo ponašanje ponavlja. Fizički uzrok može biti jednako moguć kao i emocionalni.

Postoji i jednostavnije objašnjenje, a to je miris kože. Nakon aktivnosti ili znojenja, pas može lizati kožu zbog soli i prirodnih masnoća koje su mu privlačne. To nije znak posebne naklonosti, nego radoznalost i istraživanje okoline.

Lizanje je sasvim prirodno ponašanje, iako vlasnici ponekad žele postaviti granice, naročito kada pas liže lice ili rane. Stručnjaci savjetuju da se pažnja psa nježno usmjeri na igračku ili komandu, kako bi naučio kada je ovakav gest prihvatljiv.

Sledeći put kada se zapitate zašto pas liže vlasnika, vrijedi se prisjetiti da u tom jednostavnom pokretu nema romantiziranja, već pseći način komunikacije koji otkriva povjerenje, potrebu za smirenjem ili interesovanje za vaš miris, jer pas uvijek govori ono što osjeća, ali na svoj način.