Lokalni putevi u TK: Vlada ulaže skoro 5 miliona KM u 41 projekat

Lokalni putevi u TK bit će sanirani kroz 41 projekat ukupne vrijednosti 4.913.818,16 KM, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona donijela Odluku o odobrenim projektima sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, kao i Finansijskog plana ove javne ustanove za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine, sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu.

Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu planirano je 5 miliona KM, a odobrena sredstva bit će usmjerena u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, i to za projekte u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Srebreniku, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Banovićima, Kladnju, Čeliću, Sapni, Doboj Istoku i Teočaku.

Prema definisanim kriterijima i odobrenim projektima, Gradu Tuzla pripalo je 795.057,82 KM, Živinicama 508.028 KM, Gračanici 498.231,57 KM, Lukavcu 489.435,42 KM, Gradačcu 399.619,34 KM, Kalesiji 398.877,87 KM, Srebreniku 398.770,48 KM, Banovićima 292.191,17 KM, Kladnju 262.242,63 KM, Čeliću 221.999,31 KM, Sapni 236.783,94 KM, Doboj Istoku 226.959,44 KM, a Teočaku 185.621,17 KM.

Među odobrenim projektima su sanacije i rehabilitacije lokalnih putnih pravaca, cestovne mreže u više mjesnih zajednica, kao i dionica koje građani svakodnevno koriste za odlazak na posao, u škole, zdravstvene ustanove i druge važne sadržaje.

Realizacija projekata povjerena je JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, koja će sa nadležnim gradovima i općinama, kao upraviteljima cesta, zaključiti sporazume o saradnji.

Direkcija će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, provesti postupke izbora najpovoljnijih izvođača radova, vršiti nadzor nad izvođenjem i pratiti namjensku implementaciju odobrenih sredstava.

Ovim ulaganjima lokalni putevi u TK trebali bi biti sigurniji i kvalitetniji za svakodnevno kretanje građana, dok Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podržavati ravnomjerniji razvoj lokalnih zajednica i bolju saobraćajnu povezanost.