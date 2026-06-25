Povećava se iznos pomoći boračkoj populaciji sa 400 na 700 KM

Pripadnici boračke populacije sa područja Grada Tuzla uskoro bi mogli ostvarivati veći iznos jednokratne novčane pomoći. Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za četvrtak, 2. jula, vijećnici će razmatrati Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima i postupku za odobravanje jednokratne pomoći pripadnicima branilačke populacije, kojim se predviđa povećanje pomoći sa dosadašnjih 400 na 700 KM.

Važeći pravilnik omogućava dodjelu jednokratne finansijske pomoći pripadnicima boračke populacije koji imaju stalno prebivalište na području Grada Tuzla, a kojima je zbog materijalnog i zdravstvenog stanja, porodičnih prilika, broja članova domaćinstva ili djece na redovnom školovanju potrebna dodatna finansijska podrška za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Predloženim izmjenama mijenja se član pravilnika kojim je definisana pomoć u slučaju smrti člana porodice pripadnika branilačke populacije, pa bi umjesto dosadašnjih 400 KM korisnici imali pravo na 700 KM jednokratne pomoći.

Osim povećanja iznosa pomoći, predložene su i određene izmjene pravilnika kojima se brišu pojedine odredbe koje su se odnosile na slučajeve šteta nastalih usljed više sile i nenamjernih šteta izazvanih nesretnim događajima.

Podsjetimo, Gradsko vijeće Tuzla je još na sjednici održanoj krajem januara ove godine usvojilo zaključak kojim je sugerisano da se pripremi izmjena pravilnika kako bi pomoć u slučaju smrti člana porodice bila povećana na 700 KM. Nakon toga su u rebalansu Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu obezbijeđena dodatna sredstva za ovu namjenu.

Za realizaciju mjera planirano je povećanje budžetskih sredstava za 30.000 KM, čime je ukupan iznos namijenjen za jednokratne pomoći boračkoj populaciji povećan na 545.000 KM.

Ukoliko vijećnici na sjednici u četvrtak usvoje predložene izmjene, novi pravilnik primjenjivat će se od 1. jula 2026. godine.