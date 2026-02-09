Potpisan sporazum o banjskom liječenju boraca za 2026. godinu

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas sporazum sa predstavnicima banjskih lječilišta sa područja FBiH o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkoj populaciji u 2026. godini.

Povrede nastale u toku rata kod sve starije populacije rezultiraju većim brojem zahtjeva, kazala je ovom prilikom ministrica Dizdarević napominjući da se samo u proteklih 5 godina taj broj povećao za 50 %.

„Samo u prošloj godini blizu 600 zahtjeva je Ministarstvo pozitivno obradilo. Dakle, poslalo oko 600 korisnika na banjsko-klimatsko liječenje i samim time povećalo sredstva koja su ranijih godina bila predviđena za ovu namjenu. Ove godine smo predvidjeli budžet u iznosu od 890.000 KM za ovu namjenu i naravno ukoliko bude potrebe taj budžet će se povećati ali niko ko bude ispunjavao uslove i bude imao potrebu za banjsko-klimatskim liječenjem neće biti odbijen zbog nedostatka novčanih sredstava“, izričita je ministrica Dizdarević.

Direktor Lječilišta „Reumal“ Alija Mukača zahvalio je Ministarstvu za boračka pitanja na ukazanom višegodišnjem povjerenju te istaknuo da se nada uspješnoj saradnji i u 2026. godini.

Većina lječilišta koja su dio ovogodišnje ponude već godinama uspješno sarađuju s Ministarstvom za boračka pitanja TK.

„Naša su iskustva jako pozitivna. Naša banja nudi kompletan tretman. Kako ta populacija stari sad se javljaju novi problemi, vezano za godine ne samo za direktne posljedice rata, tako da će nastaviti i, nadamo se, još dugo biti naši klijenti“, rekao je direktor Lječilišta “Aqua Bristol” u Tuzli Adnan Delić.

Prilika da razviju saradnju sa Ministarstvom za boračka pitanja TK pružena je svim banjsko-klimatskim lječilištima sa područja FBiH. Na korisnicima je, prema vlastitim afinitetima, da odaberu lječilište koji im odgovara, kazala je ministrica Dizdarević.

Banja „Ilidža“ Gradačac i ove je godine jedno od lječilišta koje pruža kompletnu uslugu u rehabilitaciji demobilisanim borcima.

„Kao i dugi niz godina Banja „Ilidža“ je jedan od glavnih kooperanata u smislu rehabilitacije i pacijenata. Evo Ministarstvo za boračka pitanja TK nas je i ove godine prepoznalo. Mi smo trenutno u projektu proširivanja kapaciteta za još nekih 200 kreveta tako da ćemo u narednom periodu, očekujem do kraja godine, proširiti kapacitete i biti konkurentniji“, rekao je pomoćnik direktora Enis Kavazović.