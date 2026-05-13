Posmrtni ostaci osam žrtava genocida u Srebrenici spremni za ukop 11. jula

Posmrtni ostaci osam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti klanjana u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

Kako je za Fenu izjavila glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić, ovaj broj još nije konačan, jer porodice ranije identifikovanih žrtava imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Za sada je saglasnost za ukop dalo osam porodica.

U Podrinje identifikacionom projektu trenutno se nalaze posmrtni ostaci još osam identifikovanih žrtava za koje porodice nisu dale saglasnost za ukop. Osim toga, nalaze se i posmrtni ostaci 38 žrtava koje su identifikovane DNK metodom, ali porodice još nisu pristupile zvaničnoj identifikaciji.

Fazlić je pojasnila da se porodice najčešće ne odlučuju odmah na identifikaciju i ukop zbog nekompletnosti skeletnih ostataka. Mnogi čekaju otvaranje novih grobnica, nadajući se da će pronađeni posmrtni ostaci omogućiti ukop kompletnijeg tijela njihovih najmilijih.

U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 7.573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici.

Prema riječima Fazlić, najveća prepreka u potrazi za nestalima nisu vrijeme ni nepristupačan teren, nego „zid šutnje“. Istakla je da postoje ljudi koji znaju gdje se nalaze grobnice, ali o tome i dalje šute.

Porodicama žrtava poručeno je da nisu same i da potraga neće prestati dok i posljednji posmrtni ostaci ne budu pronađeni. Iz Instituta za nestale osobe BiH ponovo su pozvali sve koji imaju informacije o lokacijama grobnica da ih prijave, kako bi žrtve konačno pronašle smiraj, a njihove porodice dobile priliku za dostojanstven ukop.