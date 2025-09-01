Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici

Jutros je u blizini Osnovne škole „Kreka“ u Tuzli došlo do incidenta u kojem su učestvovale tri maloljetne osobe, pri čemu je jedan maloljetnik povrijedio drugog.

Iz škole naglašavaju da sudionici ovog događaja nisu učenici OŠ „Kreka“.

Uprkos sigurnosnim mjerama koje su nedavno uvedene u školama, ističe se da se svi nemili događaji ne mogu spriječiti bez snažne uloge porodice i roditelja.

Zbog toga je upućen apel roditeljima i cijeloj zajednici da zajedničkim djelovanjem doprinesu prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog okruženja za djecu.

Nadležne institucije poručuju da ostaju posvećene pružanju podrške obrazovnim ustanovama i porodicama, te da će u saradnji sa svim relevantnim subjektima preduzeti mjere kako bi se slični incidenti spriječili.

Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon što Uprava policije MUP-a TK završi istražne radnje.