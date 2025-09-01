Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici

Edina Rizvić Aščić
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

Jutros je u blizini Osnovne škole „Kreka“ u Tuzli došlo do incidenta u kojem su učestvovale tri maloljetne osobe, pri čemu je jedan maloljetnik povrijedio drugog.

Iz škole naglašavaju da sudionici ovog događaja nisu učenici OŠ „Kreka“.

Uprkos sigurnosnim mjerama koje su nedavno uvedene u školama, ističe se da se svi nemili događaji ne mogu spriječiti bez snažne uloge porodice i roditelja.

Zbog toga je upućen apel roditeljima i cijeloj zajednici da zajedničkim djelovanjem doprinesu prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog okruženja za djecu.

Nadležne institucije poručuju da ostaju posvećene pružanju podrške obrazovnim ustanovama i porodicama, te da će u saradnji sa svim relevantnim subjektima preduzeti mjere kako bi se slični incidenti spriječili.

Više informacija o ovom slučaju biće poznato nakon što Uprava policije MUP-a TK završi istražne radnje.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Počela nova školska godina, u klupe sjelo više od 3.000 prvačića u TK

Vijesti

Penzioneri najavili masovne proteste: Vladi FBiH rok do 10. oktobra, inače slijedi blokada

BiH

Prevoznici širom BiH u protestima: blokirani teretni terminali, gužve bez incidenata

Vijesti

Evo kako da očitate brojilo

Vijesti

Zemljotres u Afganistanu: Više od 600 poginulih i 1.500 povrijeđenih

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]