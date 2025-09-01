Svjedočenje majke o incidentu u OŠ Kreka: „Vidjela sam ranu, dijete je gubilo svijest“

Prvi dan nove školske godine u Osnovnoj školi Kreka u Tuzli obilježilo je nasilje. Ovdje se jutros, nešto poslije 10 sati, dogodio incident u kojem su, prema saopćenju Vlade Tuzlanskog kantona, učestvovala tri maloljetnika.

Jedan od njih zadobio je teže povrede i hospitalizovan je u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz menadžmenta škole nismo uspjeli dobiti zvanične informacije, a roditelji s kojima smo razgovarali uglavnom nisu željeli stati pred kameru zbog zabrinutosti za sigurnost svoje djece. Ipak, jedna majka nam je ispričala šta se desilo.

„Imam dvoje djece u ovoj školi, jedno ide u treći razred, drugo je tek krenulo u prvi. Sve se dogodilo na školskom igralištu. Nismo znali šta se tačno desilo, samo smo čuli da je dijete ubodeno i potrčali smo da pomognemo. Kada smo došli, vidjela sam ranu ispod rebara, s lijeve strane. Prišla sam zajedno s još jednim čovjekom i ženom, a jedan roditelj je imao prvu pomoć i odmah smo pokušali zaustaviti krvarenje.

Dijete je u jednom trenutku počelo gubiti svijest. Taj čovjek mu je davao i vještačko disanje, nakon čega se malo povratilo. Pitali smo ga za ime, odgovorio je tiho, ali je bio svjestan dok nije stigla hitna. Policija je došla prije, a hitna pomoć, koliko znam, nije dolazila duže vremena. Da nije bilo roditelja koji su reagovali, dijete možda ne bi preživjelo.

Rečeno mi je da napadač nije učenik škole, već bivši učenik, sada srednjoškolac. On je, kako sam čula, zajedno s još jednim dječakom držao žrtvu u ćošku igrališta. Kada je došla njegova majka, pokušao je pobjeći, ali su ga roditelji zadržali dok nije stigla policija.

Mi roditelji smo jako zabrinuti. Niko od nastavnika i osoblja nije odmah izašao, a dijete je s nama, roditeljima, čekalo pomoć skoro 20 minuta. Ne želimo da ovakva škola postane poznata po tučama i napadima. Bojimo se za sigurnost naše djece”, ispričala nam je majka koja je svjedočila događaju.