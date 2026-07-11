Srebrenica nakon 11. jula ponovo utone u tišinu: Grad koji oživi samo na nekoliko dana

Nakon komemoracije i dženaze u Memorijalnom centru Potočari, Srebrenica se polako vraća svojoj svakodnevici. Hiljade ljudi koji su stigli iz Bosne i Hercegovine i svijeta kako bi odali počast žrtvama genocida napuštaju grad, a ulice ponovo ostaju tihe.

Tokom obilježavanja godišnjice genocida Srebrenica je ispunjena učesnicima Marša mira, članovima porodica žrtava, preživjelima, domaćim i međunarodnim zvaničnicima te građanima koji dolaze kako bi odali počast ubijenim Bošnjacima.

Međutim, nakon završetka programa, grad se vraća u mir i tišinu koja već tri decenije prati mjesto obilježeno jednom od najvećih tragedija u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.

Mnogi nekadašnji stanovnici danas žive širom svijeta, a u rodni kraj najčešće dolaze upravo 11. jula kako bi odali počast svojim najmilijima i sačuvali kulturu sjećanja.

Stanovnici i preživjeli godinama poručuju da Srebrenica zaslužuje da bude mjesto života tokom cijele godine, a ne samo grad kojeg se javnost prisjeti u vrijeme obilježavanja godišnjice genocida. Ističu da su istina, sjećanje i razvoj ključni kako bi buduće generacije gradile budućnost u miru i dostojanstvu.