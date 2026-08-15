Stefani Krešić predstavljala BiH na Mediteranskim igrama u Tarantu

Stefani Krešić predstavljala BiH na Mediteranskim igrama u Tarant

U Sarajevu je jučer, u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, zvanično predstavljen bh. tim koji će nastupiti na 20. Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održane od 21. augusta do 3. septembra 2026. godine.

Bosnu i Hercegovinu na ovom velikom multisportskom takmičenju predstavljat će 76 sportista, među kojima je i Stefani Krešić, reprezentativka BiH i članica Karate kluba „DO“ Tuzla.

Krešić će boje Bosne i Hercegovine braniti u karateu, a njen nastup u Tarantu predstavljao je značajan trenutak i za Karate klub „DO“ Tuzla.

Iz kluba su izrazili ponos što su imali svoju predstavnicu na jednom od najvećih multisportskih takmičenja te su Stefani poželjeli mnogo sreće i uspjeha u Tarantu.

Mediteranske igre okupit će sportiste iz brojnih zemalja, a bh. reprezentativci imat će priliku da svoju zemlju predstave na velikoj međunarodnoj sportskoj sceni.