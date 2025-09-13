Večeras na Panonici: Atomsko sklonište na Bike Festu u Tuzli

Tuzla će večeras biti domaćin pravog rock spektakla. Legendarni bend Atomsko sklonište nastupa na Bike Festu Panonika s početkom u 20:00 sati.

Ovaj kultni bend, poznat po svojim bezvremenskim hitovima i prepoznatljivom zvuku, privlači generacije ljubitelja rocka. Njihov koncert na Panonskim jezerima biće poseban događaj, jer dolazi u sklopu najvećeg bajkerskog okupljanja u regiji.

Ulaz za bajkere je besplatan, a za građanstvo 10 KM.

Ulazi su otvoreni na Južnoj kapiji (pješački most iz gradskog parka) i Zapadnoj kapiji (Lovac).

Bike Fest Panonika već tradicionalno okuplja motoriste, ljubitelje dobre muzike i druženja, pa se večeras očekuje prava festivalska atmosfera uz rock energiju koju samo Atomsko sklonište može donijeti.

Podsjećamo, sinoć je nastupio sarajevski bend Rock Ko Fol, koji je po prvi put svirao na ovoj manifestaciji.

Bajkeri iz cijele regije, zajedno s građanima Tuzle i okoline, uživali su u dvosatnom programu, dok je atmosfera bila ispunjena pozitivnom energijom

Ulaz je bio besplatan za bajkere, dok su građani mogli uživati u koncertu uz simboličnu cijenu od 10 KM.

Organizatori pozivaju sve građane da dođu, uživaju u svirci i osjete duh zajedništva i rock’n’rolla.