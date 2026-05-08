Povratak dijela članstva SD BiH u SDP BiH

U prostorijama Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla danas je održan radni sastanak kojem su prisustvovali predsjednik KO SDP BiH Tuzla Dževad Hadžić, predsjednik GO SDP BiH Živinice Omer Beširović te predsjednik GO Socijaldemokrata BiH Živinice i vijećnik u Gradskom vijeću Živinice Nusret Mamić zajedno sa užim rukovodstvom SD BiH Živinice.

Na sastanku je potvrđeno da će članovi rukovodstva i značajan dio članstva SD BiH Živinice svoje dalje političko djelovanje nastaviti u okviru SDP BiH.

Istaknuto je da se radi o povratku dijela članstva koje se od SDP BiH razišlo 2019. godine.