KO SDP BiH Tuzla imenovao novo rukovodstvo, puna podrška Vladi Federacije BiH

KO SDP BiH Tuzlanskog kantona održao je sjednicu na kojoj je imenovano novo rukovodstvo Kantonalne organizacije. Za sekretara Kantonalne organizacije imenovan je Elvir Mahmuzić, dok su za zamjenike predsjednika izabrani Zlatan Mehmedović, Vahidin Smajlović, Svjetlana Kakeš, Nisvet Sejdinović i Nenad Todorović.

U novo Predsjedništvo Kantonalne organizacije SDP BiH Tuzla izabrani su Vedran Lakić, Hamza Bešić, Elvira Memić, Minela Bećirović, Vesna Husić, Adis Kovčić, Nedžad Bukvar, Šefik Zenunović, Kenan Omerdić i Mersed Omerović.

Na sjednici je donesen zaključak o punoj podršci Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem. Kantonalni odbor ocijenio je da reformske i razvojne politike koje Vlada provodi predstavljaju jasan iskorak u pravcu stabilizacije i napretka Federacije BiH.

Sjednici su prisustvovali generalni sekretar SDP BiH Edis Dervišagić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, a razgovarano je i o daljem jačanju organizacije i planovima za predstojeći period.

KO SDP BiH Tuzlanskog kantona najavio je da će i u narednom periodu djelovati u skladu s programskim ciljevima i vrijednostima Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na zajedničko djelovanje u interesu građana Tuzlanskog kantona.