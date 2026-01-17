KO SDP BiH TK: Cijena SDA-ove krađe su još jednom ljudski životi

Kantonalna organizacija SDP BiH Tuzlanskog kantona oglasila se saopćenjem povodom optužnice protiv kadrova SDA u vezi s navodima o namještanju tendera u UKC Tuzla, tvrdeći da je riječ o obrascu postupanja i zloupotrebi javnih sredstava.

“Cijena SDA-ove krađe su još jednom ljudski životi”, naveli su iz KO SDP BiH TK.

U saopćenju su poručili da je “optužnica protiv SDA-ovih kadrova za namještanje tendera na UKC Tuzla dokaz” da afera “Respiratori” “nije bila izolovan incident, nego praksa SDA za bogaćenje preko leđa najugroženijih, oboljelih sugrađana”. Dodaju da se optužnica odnosi na “namještanje tendera od preko 8,5 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora”, te da to, kako tvrde, “pokazuje bezobzirnost politike SDA i bešćutnu zloupotrebu javnih sredstava”.

“Najtragičnija činjenica nije sam pokušaj namještanja tendera, nego posljedica, a to je žrtvovanje života sugrađana oboljelih od karcinoma koji su ostali uskraćeni za medicinski aparat koji je trebao da ih spašava”, navodi se u saopćenju.

KO SDP BiH TK dalje tvrdi da je “tek sada jasno zašto se SDA borila da neustavno zadrži Vladu FBiH izvan upravljačkih struktura UKC Tuzla”, uz ocjenu da bi predstavnici Vlade FBiH, kako navode, “onemogućili nesmetano pljačkanje građana”. U istom tekstu navode i: “Naravno, presumpcija nevinosti se mora poštovati, ali je u ovom slučaju zloupotreba bila očigledna i vidljiva i najnaivnijim posmatračima.”

U saopćenju se navodi i da “čudi” što se o ovom slučaju nije oglasila, kako su je opisali, “glavna medicinska stručnjakinja SDA”, te dodaju: “Nije ni objasnila kojoj su funkciji služili malina-respiratori koje je preuzela kao direktorica KCUS-a.”

“Od Tužilaštva očekujemo da se ovom i drugim slučajevima višemilionskih pronevjera kadrova SDA u zadnjim godinama bave barem jednako revnosno kao i slučajevima zasnovanim na medijskim natpisima o imenovanjima službenika”, saopćili su iz KO SDP BiH TK.