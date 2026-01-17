KO SDP BiH TK: Cijena SDA-ove krađe su još jednom ljudski životi

RTV SLON
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, zaključno s 4. decembrom 2025. godine, nije dostavio više važnih lijekova koji se koriste u terapiji onkoloških i hematoloških pacijenata.

Kantonalna organizacija SDP BiH Tuzlanskog kantona oglasila se saopćenjem povodom optužnice protiv kadrova SDA u vezi s navodima o namještanju tendera u UKC Tuzla, tvrdeći da je riječ o obrascu postupanja i zloupotrebi javnih sredstava.

“Cijena SDA-ove krađe su još jednom ljudski životi”, naveli su iz KO SDP BiH TK.

U saopćenju su poručili da je “optužnica protiv SDA-ovih kadrova za namještanje tendera na UKC Tuzla dokaz” da afera “Respiratori” “nije bila izolovan incident, nego praksa SDA za bogaćenje preko leđa najugroženijih, oboljelih sugrađana”. Dodaju da se optužnica odnosi na “namještanje tendera od preko 8,5 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora”, te da to, kako tvrde, “pokazuje bezobzirnost politike SDA i bešćutnu zloupotrebu javnih sredstava”.

“Najtragičnija činjenica nije sam pokušaj namještanja tendera, nego posljedica, a to je žrtvovanje života sugrađana oboljelih od karcinoma koji su ostali uskraćeni za medicinski aparat koji je trebao da ih spašava”, navodi se u saopćenju.

KO SDP BiH TK dalje tvrdi da je “tek sada jasno zašto se SDA borila da neustavno zadrži Vladu FBiH izvan upravljačkih struktura UKC Tuzla”, uz ocjenu da bi predstavnici Vlade FBiH, kako navode, “onemogućili nesmetano pljačkanje građana”. U istom tekstu navode i: “Naravno, presumpcija nevinosti se mora poštovati, ali je u ovom slučaju zloupotreba bila očigledna i vidljiva i najnaivnijim posmatračima.”

U saopćenju se navodi i da “čudi” što se o ovom slučaju nije oglasila, kako su je opisali, “glavna medicinska stručnjakinja SDA”, te dodaju: “Nije ni objasnila kojoj su funkciji služili malina-respiratori koje je preuzela kao direktorica KCUS-a.”

“Od Tužilaštva očekujemo da se ovom i drugim slučajevima višemilionskih pronevjera kadrova SDA u zadnjim godinama bave barem jednako revnosno kao i slučajevima zasnovanim na medijskim natpisima o imenovanjima službenika”, saopćili su iz KO SDP BiH TK.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Zajedno za dječije osmijehe: Novogodišnja akcija na UKC-u Tuzla

Istaknuto

U UKC Tuzla počela Prva škola ultrazvučne dijagnostike dojke

Istaknuto

UKC Tuzla: Nedostaje više ključnih onkoloških i hematoloških lijekova

Istaknuto

Obilježen Svjetski dan borbe protiv HIV-a u Tuzli

Istaknuto

UKC Tuzla: Preminula još dva pacijenta nakon požara u Domu penzionera...

Politika

KO SDP BiH Tuzla očekuje nastavak istrage zbog slučaja seksualnog iskorištavanja...

Magazin

Google uvodi veliku promjenu na mailu: Evo o čemu je riječ

Politika

Novi skandal: U ambasadi BiH u Austriji istaknuta zastava entiteta RS

Politika

Savo Minić danas predstavlja novi sastav Vlade RS

Vijesti

Američko tužilaštvo traži doživotnu kaznu za osuđenog zbog pokušaja atentata na Trumpa

BiH

Soreca: Zakoni o VSTV-u i sudovima ključni za otvaranje pregovora s EU

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]