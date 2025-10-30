KO SDP BiH TK: “Vrijeme je da ministar MUP-a TK podnese ostavku”

Ali Huremović
KO SDP BiH TK: “Vrijeme je da ministar MUP-a TK podnese ostavku”

Kantonalni odbor SDP-a BiH Tuzlanskog kantona oglasio se saopštenjem za javnost povodom akcije MUP-a TK u kojoj su privedene osobe osumnjičene za trgovinu ljudima i navođenje maloljetnica na prostituciju.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Današnje informacije o akciji MUP-a TK sa sumnjama na trgovinu ljudima i navođenje maloljetnica na prostituciju predstavljaju moralni i institucionalni slom.
Kada se u lancu zla pojave oni koji bi trebali štititi djecu i zakon – to više nije incident, nego poraz sistema.

Posebno zabrinjava činjenica da je jedan od osumnjičenih istovremeno predsjednik Radne grupe Vlade TK za izradu Strategije za borbu protiv korupcije TK i načelnik odjeljenja kriminalističke policije. To je apsurd koji jasno pokazuje dubinu krize morala i odgovornosti unutar vlasti.

Na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova TK stoji ministar bez stručnosti, bez iskustva i bez odgovornosti.

Istovremeno, izražavamo punu podršku časnim i profesionalnim pripadnicima Uprave policije i MUP-a koji su, i u ovakvim okolnostima, očuvali lični integritet i radili na rasvjetljavanju ovog gnusnog djela.

Institucije moraju ponovo zaslužiti povjerenje građana – a to počinje odgovornošću na vrhu. Vrijeme je da ministar MUP-a TK, po ugledu na zemlje u okruženju, preuzme političku odgovornost i podnese ostavku.

