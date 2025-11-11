KO SDP BiH Tuzla očekuje nastavak istrage zbog slučaja seksualnog iskorištavanja maloljetnica

Kantonalni odbor SDP-a BiH Tuzla saopćio je da je za 18. novembar zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj će se razmatrati okolnosti i odgovornosti u vezi sa slučajem iskorištavanja maloljetnica u svrhu seksualne eksploatacije, koji je potresao javnost.

Iz KO SDP-a Tuzla poručuju da daju punu podršku radu Tužilaštva i Uprave policije, uz insistiranje na temeljitoj, sveobuhvatnoj i nepristrasnoj istrazi protiv svih uključenih osoba, bez izuzetaka, kako bi se osigurala potpuna zaštita žrtava i utvrdile sve relevantne činjenice.

Posebno je, kako navode, zabrinjavajuće to što se među osumnjičenima nalaze pripadnici policije i članovi akademske zajednice, čime se dodatno urušava povjerenje građana u sistem i institucije.

“Uključivanje osoba koje bi po prirodi svojih funkcija i poziva trebale štititi pravni poredak, obrazovni integritet i sigurnost građana, predstavlja ozbiljno narušavanje povjerenja u institucije”, ističu iz SDP-a.

U tom kontekstu, dodaju, očekuje se da odgovorni nosioci funkcija preuzmu političku i moralnu odgovornost, prije svega direktor JU Doma za djecu bez roditeljskog staranja, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK, te ministar unutrašnjih poslova TK.

“Politička odgovornost ne predstavlja priznanje krivice, već čin političke zrelosti”, naglašavaju iz KO SDP BiH Tuzla.

Iz ove stranke posebno su ukazali na potrebu za hitnim usvajanjem i primjenom mjera prevencije koje bi ojačale institucionalne mehanizme zaštite djece i doprinijele potpunom rasvjetljavanju svih aspekata ovakvih slučajeva.