SDP traži hitnu sjednicu Skupštine TK o Koksari Lukavac: “Kako je izgubljen državni kapital i ko je odgovoran?”

Na protokol Skupštine Tuzlanskog kantona SDP je danas predao zahtjev poslanika za sazivanje tematske sjednice posvećene stanju u Koksari Lukavac, pod nazivom: “Koksara Lukavac: kako je izgubljen državni kapital a fabrika ugašena? Ko je odgovoran?”

Kako je saopćeno iz Kluba SDP BiH Tuzla, cilj inicijative je rasvjetljavanje svih okolnosti koje su dovele do trenutnog stanja u ovom preduzeću, uz naglasak na zaštitu državne imovine, interes radnika i lokalne zajednice.

“Klub SDP BiH Tuzla čvrsto stoji na stavu da se moraju rasvijetliti sve okolnosti koje su dovele do trenutnog stanja u Koksari, u interesu radnika, lokalne zajednice i zaštite državnog kapitala. Javnost ima pravo na istinu, a odgovorni moraju snositi posljedice”, navodi se u saopćenju.

U zahtjevu se traži da se tokom sjednice razmotri više ključnih pitanja, među kojima su trenutni pravni i vlasnički status imovine i udjela u Koksari, poštovanje privatizacionih ugovora, te status ranije pokrenutih tužbi, krivičnih i parničnih postupaka, uključujući i njihove dosadašnje ishode. Također se traži odgovor na pitanje da li su nadležne institucije poduzele sve mjere zaštite javnog interesa i državne imovine.

Predloženo je i da na tematsku sjednicu budu pozvani predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva privrede TK, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, predstavnici Koksare d.o.o. Lukavac i Koksno-hemijskog kombinata d.d. Lukavac, Kantonalno pravobranilaštvo, predstavnici nadležnog tužilaštva, Agencije za privatizaciju, kao i predstavnici sindikata radnika.

U dokumentu se ističe da je cilj tematske sjednice potpuno rasvjetljavanje činjeničnog i pravnog stanja, utvrđivanje eventualne odgovornosti, te definisanje konkretnih zaključaka u cilju zaštite javnog interesa.

Poslanici su zatražili da se sjednica održi u najkraćem mogućem roku, te da Vlada TK i nadležne institucije dostave sve potrebne informacije i materijale za održavanje sjednice.