GO SDP BiH Tuzla: Inicijativa za postavljanje obavještenja sa redovima vožnje

Klub vijećnika SDP BiH u Gradskom vijeću Tuzla uputio je vijećničku inicijativu Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle i preduzeću GIPS d.o.o. Tuzla s ciljem unapređenja dostupnosti i transparentnosti informacija o javnom gradskom prevoz.

Inicijativa podrazumijeva postavljanje obavještenja sa redovima vožnje na svim autobusnim stajalištima, sa jasno naznačenim linijama, usputnim stajalištima i okvirnim vremenima dolaska autobusa. Također, predložena je objava ovih podataka na web stranicama Grada Tuzle i GIPS-a, kao i razmatranje mogućnosti izrade web aplikacije koja bi građanima omogućila jednostavan i pregledan uvid u kretanje i dolaske autobusa, uz perspektivu uvođenja elektronskih obavještenja na stajalištima.

Vijećnici SDP-a podsjećaju da je ova potreba istaknuta još tokom razmatranja izmjena Odluke o organizaciji javnog linijskog prevoza putnika u junu 2025. godine, sa ciljem dodatnog unapređenja kvaliteta usluge i njenog prilagođavanja stvarnim potrebama građana.

Iako je nova organizacija javnog gradskog prevoza pozitivno prihvaćena od značajnog broja korisnika, Klub vijećnika SDP BiH smatra da bi preciznije i dostupnije informacije o saobraćanju autobusnih linija dodatno povećale povjerenje građana i motivisale veći broj korisnika da se odluče za javni prevoz.

SDP BiH Tuzla ovom inicijativom želi dati konstruktivan doprinos daljem razvoju funkcionalnog, modernog i građanima prilagođenog sistema javnog gradskog prevoza, kroz saradnju sa nadležnim službama i javnim preduzećima.

INICIJATIVA:

U skladu sa čl. 162. i čl. 163. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla (Drugi prečišćeni tekst), Sl. glasnik Grada Tuzla broj 5/22, Kluba vijećnika SDP BiH Tuzla, upućuje vijećničku inicijativu:

Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ

GIPS d.o.o. Tuzla

Inicijativa: Postavljanje obavještenja sa redovima vožnje na svim autobusnim stajalištima, sa naznačenim dolaskom autobusa na stajališta u okviru svake linije, njihovo objavljivanje na web stranicama Grada Tuzle i GIPS d.o.o Tuzla, te izrada web aplikacije sa ovim podacima

Obrazloženje:

Vijećnici Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću su, još na 8. redovnoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj 20.6.2025., u okviru razmatranja i usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prevoza putnika na području grada Tuzle, nadležnoj Gradskoj službi predložili da se, u cilju obezbjeđenja uslova za dostupnije i prihvatljivije korištenje usluge javnog linijskog prevoza u gradu Tuzli, na svim stajalištima postave table sa tačnim redovima vožnje, kao i naznačenim usputnim stanicama i (približnim) dolaskom autobusa na svako stajalište. Tom prilikom smo od nadležnih službi i GIPS d.o.o. Tuzla tražili da se redovi vožnje objave i na web stranicama Grada i GIPS d.o.o. Tuzla. Uvidom u stenogram sa ove sjednice moguće je upoznati se sa preciznijim obrazloženjem ovog prijedloga, koji je za cilj imao unapređenje kvaliteta usluge javnog prevoza.

Kao vijećnicima, koji su zajedno sa svim ostalim vijećnicima, gradonačelnikom i gradskim službama aktivno učestvovali u iznalaženju najboljeg rješenja javnog gradskog prevoza, drago nam je da je nova organizacija prevoza prihvaćena od velikog broja građana i zbog toga smo, prije svega zahvalni građanima koji svakodnevno koriste ove usluge. Međutim, mišljenja smo da bi mnogo veći broj građana koristio javni prevoz kada bi imali mogućnost uvida u preciznije saobraćanje autobusnih linija. Naime, sada imamo situaciju da se na web stranici GIPS d.o.o Tuzla nalaze podaci o redu vožnje, ali samo sa vremenom polaska, odnosno povratka sa početne/krajnje stanice. Ne postoje čak ni podaci na kojim usputnim stanicama autobusi staju, kako bi se, makar po tome korisnici prevoza mogli ravnati i osloniti na koliku-toliku tačnost saobraćanja autobusa.

Stoga, Klub SDP BiH ponovo traži od Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ i od GIPS d.o.o. da, što je moguće prije, učine dostupnim ove podatke, kako putem web stranice, tako i postavljanjem redova vožnje na stajalištima. Pored toga, Klub SDP-a traži od nadležne službe i GIPS d.o.o. da razmotre mogućnost izrade web aplikacije putem koje bi svi građani i posjetioci mogli imati uvid u red vožnje, kretanje i dolaske autobusa, a u što skorije vrijeme i postavljanje elektronskih obavještenja na stajališta.