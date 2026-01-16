Večeras u Tuzli tribina „Djela, a ne riječi“, građanima se obraća federalni premijer Nermin Nikšić

RTV SLON

Večeras će u Tuzli biti održana tribina pod nazivom „Djela, a ne riječi“, u organizaciji Kantonalne organizacije SDP Bosne i Hercegovine Tuzla, na kojoj će se građanima obratiti federalni premijer i predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić.

Tribina se održava u Bosanskom kulturnom centru Tuzla sa početkom u 18 sati, a organizatori najavljuju razgovor o konkretnim rezultatima rada i aktuelnim političkim i društvenim temama koje se tiču života građana Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.

Kako je najavljeno, fokus večerašnjeg skupa bit će na dosadašnjim potezima i odlukama federalne vlade, ali i na planovima za naredni period, uz mogućnost da prisutni građani postave pitanja i iznesu svoje stavove i probleme.

Organizatori su pozvali građane da prisustvuju tribini i učestvuju u razgovoru, ističući da je cilj direktna komunikacija s javnošću i predstavljanje onoga što je urađeno, ali i onoga što tek slijedi.

