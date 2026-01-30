Saopštenje za javnost kablovskih operatera – TV HAYAT i prava korisnika

Kablovski operateri TXTV, Media Sky i Neon Solucije oglasili su se povodom aktuelnog slučaja vezanog za emitovanje programa televizije Hayat i prava krajnjih korisnika.

Slučaj Hayat televizije i BH Telecoma ne odnosi se samo na BH Telecom. U istoj situaciji i sa istim tužbama suočeni su i ostali kablovski operateri u Bosni i Hercegovini, pod prijetnjom gašenja Hayat TV i televizija okupljenih oko zastupnika VIP Team.

U ime ostalih kablovskih operatera potpisnika ovog saopštenja apelujemo na razum i konstruktivan pristup svih strana uključenih u raspravu o emitovanju Hayat TV. Domaće probleme treba rješavati za bh stolom, a ne preko offshore kompanija i preko Portugala, sve u interesu krajnjih potrošača, odnosno pretplatnika.

Zakon u Bosni i Hercegovini je jasno definisao ovu situaciju. Pravilom o distribuciji TV kanala u kablovskim operaterima u BiH iz 2016. godine, koje je još na snazi, jasno je definisano da kablovski operateri moraju distribuirati domaće TV kanale koji emituju svoj program putem zemaljskih predajnika na nekomercijalnoj osnovi, sve do trenutka kada emiter zatraži finansijsku naknadu za to reemitovanje. U tom slučaju kablovski operateri više nemaju obavezu distribucije tog programa.

Slična situacija se do sada dešavala sa televizijama N1 i BN, koje se zbog naplate svojih prava više ne emituju kod dijela kablovskih operatera. Ako bi se naknada platila jednom domaćem kanalu, morala bi se platiti i za svih ostalih 66 domaćih TV emitera, čime bi cijena pretplate krajnjim korisnicima znatno porasla.

Naš stav je jasan, Hayat TV mora imati mogućnost da ostane prisutan u kablovskim operaterima. A da je to tako, dokazuje i tužba “Mjera osiguranja” od strane VIP Team prema operaterima u Federaciji BiH, kojom se traži gašenje pomenutih kanala, iako se mi upravo borimo da do toga ne dođe.

S obzirom na to da operateri ne mogu davati novac jednoj televiziji, a ne davati drugoj, Hayatu predlažemo da u kablovskim operaterima bude dostupan kao Pay TV kanal, odnosno kanal sa dodatnom pretplatom. Time bi se zadovoljili i zakon, i pretplatnici, i Hayat TV. Svaki gledalac bi, ukoliko to želi, plaćao naknadu za gledanje Hayat TV po cijeni koju Hayat sam odredi i u tom slučaju bi mu program bio dostupan. Ovo smatramo najtransparentnijim i najpoštenijim rješenjem.

Sadašnjim načinom se putem zastupnika VIP Team iz Portugala pokušavaju prisiliti svi operateri, a ne samo BH Telecom, da plaćaju naknadu isključivo za kanale koje zastupa VIP Team, dok ostali kanali ostaju u nepovoljnom položaju.

Takav sistem je potpuno besmislen i nepravedan, a pozivanje na odobrenje Konkurencijskog vijeća kao opravdanje je u ovom kontekstu neosnovano. To je u suštini udruživanje i formiranje kartela na prodajnoj strani, na štetu krajnjeg potrošača.

Čak i kada su Regulatorna agencija i Konkurencijsko vijeće dali mišljenje da je takva prodaja moguća, nisu uzeli u obzir posljedice koje su danas nastale u praksi. Očekujemo da će Konkurencijsko vijeće u ovoj konkretnoj situaciji izvršiti svoju obavezu i zaštititi prava krajnjih potrošača. BH Telecom nema kapacitet da samostalno štiti interes svih potrošača, niti je to njegova obaveza. Osnovni interes je jasan, potrošač mora imati mogućnost da plati samo ono što želi da gleda, ukoliko drugačije rješenje nije moguće.

Ne smijemo zanemariti ni činjenicu da u državi postoji veliki broj televizijskih kuća koje se emituju preko domaćih operatera. Ako se zanemare i favorizuju samo pojedini kanali, to će nepovratno ugroziti postojanje manjih i lokalnih televizija. Finansijska snaga i favorizovanje određenih kanala na tržištu dovest će do toga da oni neće moći normalno opstati i ravnopravno se takmičiti.

Zato je ključno da se organizuje zajednički sastanak i da se na tom sastanku postigne mjera i balans, kako bi svi televizijski emiteri u državi mogli raditi normalno, bez favorizovanja bilo koga, i kako bi se očuvao pravedan i održiv medijski sistem.

Često se kao argument navodi primjer Federalne televizije, uz tvrdnju da je VIP Team sa Federalnom televizijom sklopio sporazum kojim prodaje njena prava i da je to potpuno normalna praksa. Sa tim se možemo složiti, jer je program Federalne televizije građanima Bosne i Hercegovine dostupan besplatno, dok se njegova komercijalna distribucija vrši prema inostranstvu, odnosno stranim tržištima.

Isti takav model VIP Team je dogovorio i sa televizijom Hayat, odnosno prodaju programa Hayat TV u inostranstvu, što također pozdravljamo i smatramo legitimnim. Međutim, ono što ne možemo razumjeti jeste zašto bi se u istoj državi, na udaljenosti od svega nekoliko ulica od BH Telecoma, prava distribucije trebala prodavati preko portugalske kompanije, umjesto da se to pitanje rješava unutar domaćeg sistema i u korist domaćih operatera i korisnika.

U javnosti se proziva Regulatorna agencija za komunikacije da u ovom slučaju nije zaštitila televiziju Hayat. Sa takvim tvrdnjama se ne slažemo. Podsjećamo da je Regulatorna agencija za komunikacije omogućila televiziji Hayat, kao i svim drugim emiterima u Bosni i Hercegovini, da praktično besplatno dobiju televizijske frekvencije unutar kablovskih sistema, upravo iz razloga da bi građani BiH mogli besplatno pratiti njihov program.

Osim toga, Regulatorna agencija je naložila svim operatorima, uključujući i BH Telecom, da moraju emitovati program Hayat TV, odnosno sve domaće televizijske kanale koji posjeduju zemaljske frekvencije, sve dok je njihov program besplatan za građane.

U ovoj situaciji skoro svi operateri u državi su tuženi od strane VIP Team. Za razliku od javnih izjava, sada se od nas traži da Sud zabrani emitovanje Hayat TV i pridruženih kanala. Naši pravni zastupnici rade na tome da sudskim putem omogućimo da ovi kanali ostanu dostupni korisnicima.

Smatramo da je ovo idealna prilika da se organizuje sastanak koji uključuje Regulatornu agenciju, Konkurencijsko vijeće, udruženja potrošača, druge organizacije koje zastupaju interese građana, operatere i sve domaće televizijske kuće, s ciljem da se problem riješi na razuman i održiv način, bez prisile nad građanima.

Vrijeme je da se prestane sa dopisivanjem i prepucavanjem i da se sjedne za sto sa svim akterima koje ovaj slučaj pogađa, kako bi se došlo do rješenja prihvatljivog za sve strane.