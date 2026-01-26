BH Telecom: Reakcija na medijski istup, Sve pravne činjenice i odgovor na netačne navode predstavnika TV Hayat

Tokom gostovanja u emisiji Istraga, emitovanoj na TV Hayat u nedjelju, 25. januara 2026. godine, vlasnik društva Hayat d.o.o., Elvir Švrakić, iznio je niz netačnih navoda.

S obzirom na izražen interes javnosti za pravnu situaciju u predmetu VIP Team i BH Telecom, u nastavku se osvrćemo isključivo na izjave koje se neposredno odnose na ovaj slučaj, dok će ostale netačne tvrdnje biti predmet zasebnih analiza i odgovarajućih postupaka.

Prije osvrta na konkretne izjave, naglašavamo da je BH Telecom jasno i nedvosmisleno opredijeljen za emitovanje svih domaćih televizijskih kanala putem platforme Moja TV. Istovremeno, BH Telecom neće i ne može pristati na zaključenje nepovoljnih ugovora sa kompanijama čije djelovanje nema jasno pravno utemeljenje. Takav stav zauzimala je i ranija, kao i aktuelna Uprava BH Telecoma, a uvjereni smo da ga neće mijenjati ni budući upravljački sazivi.

Suprotno pokušajima da se ova tema prikaže kao političko pitanje, riječ je isključivo o pravnom i poslovnom izazovu s kojim se BH Telecom suočava još od 2022. godine. Tokom gotovo četiri godine uloženi su maksimalni napori da se ovo pitanje riješi sporazumno i bez eskalacije. Trenutna situacija nije uzrokovana postupanjem BH Telecoma, ali kompanija i dalje ostaje otvorena za razgovor i dogovor.

Tokom gostovanja u emisiji, odgovarajući na pitanje novinara o uklanjanju kanala Hayat sa platforme BH Telecoma, Elvir Švrakić je, između ostalog, naveo da je 2022. godine grupa od 23 televizijske stanice, uključujući Hayat TV, zaključila ugovor sa kompanijom VIP Team United iz Portugala te da je bivša Uprava BH Telecoma o tome obaviještena uz raskid svih dotadašnjih ugovora i odobrenja za reemitovanje.

Ova izjava je u potpunosti netačna. Predstavnici Hayat TV-a od 2022. godine do danas nijednim pismenim putem nisu eksplicitno obavijestili BH Telecom o raskidu postojećeg ugovora niti o zabrani daljnjeg emitovanja programa.

Naprotiv, sam Elvir Švrakić se 3. novembra 2022. godine obratio tadašnjem pravnom zastupniku VIP Team United porukom, u komunikaciji u koju su bili uključeni predstavnici BH Telecoma i drugih TV kuća, u kojoj, između ostalog, navodi da VIP Team United nema pravo zahtijevati gašenje Hayatovih kanala, te da je u njihovoj međusobnoj komunikaciji dogovoreno da se kanali neće isključivati niti da će se prijetiti takvim mjerama. Time je, i pored postojanja ugovora sa VIP Team United, potvrđeno zakonito pravo BH Telecoma da nastavi emitovanje na osnovu ranije zaključenog ugovora o nekomercijalnom emitovanju.

Upravo zbog takvih okolnosti, i u cilju zakonitog postupanja te zaštite interesa pretplatnika, i ranija i aktuelna Uprava BH Telecoma ostavljale su dodatne rokove za razjašnjenje pravne situacije, prvenstveno odnosa između VIP Team United i samih televizijskih kuća, uključujući Hayat TV.

Međutim, nakon što su tokom 2024. godine pokrenuti parnični postupci protiv BH Telecoma, kao i podnesene krivične prijave protiv kompanije i odgovornih lica u ranijem i aktuelnom sazivu Uprave, daljnje prolongiranje rokova postalo je pravno neodrživo i moglo bi ozbiljno ugroziti pravnu poziciju BH Telecoma.

U nastavku gostovanja, Elvir Švrakić navodi da je sporno nepoštivanje Zakona o autorskom i srodnim pravima te da po tom osnovu televizijske kuće imaju pravo na naknadu od kablovskih operatera.

I ova tvrdnja je netačna. Pitanje prava distribucije TV programa ne uređuje Zakon o autorskom i srodnim pravima, već Pravilnik o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija (Službeni glasnik BiH, broj 79/16).

Članom 9. Pravilnika propisano je da je BH Telecom, kao korisnik dozvole, obavezan distribuirati programe televizija koje emituju putem zemaljske radiodifuzije, uključujući Hayat TV, osim u slučaju kada vlasnik programa u pisanom obliku izričito zabrani distribuciju ili istu uslovi plaćanjem komercijalne naknade.

U konkretnom slučaju, Hayat TV od 2022. godine do danas nije dostavio pisanu zabranu distribucije, dok je zahtjev za emitovanje pod komercijalnim uslovima upravo ono što je dovelo do aktuelne situacije. Stoga su netačni navodi da BH Telecom ovakvim postupanjem krši bilo koji važeći propis, što je potvrđeno i zvaničnim mišljenjem Regulatorne agencije za komunikacije. Naprotiv, BH Telecom postupa u skladu sa važećom regulativom ove zemlje kada odbija uspostaviti komercijalnu saradnju za distribuciju domaćih TV kanala sa trećim privrednim subjektom iz Portugala i to po komercijalnim uslovima koji su neprihvatljivi i koji bi dalje rezultirali povećanjem cijena prema krajnjim pretplatnicima.

Dodatno, ukoliko se u javnosti navodi da je realni iznos štete oko šest miliona KM, dok tužbeni zahtjev iznosi 25 miliona KM, opravdano se postavlja pitanje osnova za tako visok iznos, kao i da li je riječ o pokušaju pritiska na javnu kompaniju radi zaključivanja nepovoljnih ugovora.

Na kraju, smatramo da se poslovna pitanja trebaju rješavati kroz direktan dijalog, a ne putem medijskih istupa. Poziv BH Telecoma na sastanak, razgovor i postizanje dogovora sa čelnicima Hayat d.o.o., kao i sa svim ostalim relevantnim stranama, ostaje otvoren.

BH Telecom, 26.01.2026. godine