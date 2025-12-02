MI-BOSPO Novogodišnji kredit za žene

Bliže se novogodišnji praznici i treba vam brzo i pouzdano kreditno rješenje? Ne brinite, uz MI-BOSPO, praznici postaju topliji i ljepši. Neka vaše želje zablistaju uz Novogodišnji kredit za žene!

Iznos Novogodišnjeg kredita: 1.000 KM

Rok otplate: 10 mjeseci

Kamatna stopa: Nominalna kamatna stopa godišnja, fiksna, na ovom kreditnom proizvodu je 0%.

Provizija za obradu kredita: 8%

Za iznos kredita od 1.000 KM i rok otplate od 10 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu od 0%, uključenu proviziju od 8% i dodatni trošak u iznosu od 10,00 KM*, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 23,23%.

Akcija traje od 01.12.2025. godine do 31.01.2026. godine.

U nastavku je pregled informacija za proizvod Novogodišnji kredit, iznos 1.000 KM i rok otplate 10 mjeseci.

*Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cijenu mikrokredita, zavisi od iznosa i roka otplate, a u obračun EKS uključuju se svi troškovi: nominalna kamatna stopa, interkalarna kamatna stopa, provizija za obradu, dodatni troškovi koji mogi nastati po osnovu obrade mikrokredita. Za potrebe primjera, ukalkulisan dodatni trošak u iznosu od 10 KM (npr. mjenica i/ili ovjera dokumentacije; obaveza ovjere dokumentacije odnosi na područja ureda u Federaciji BiH). Podaci o visini efektivne kamatne stope (EKS) su informativnog karaktera i u trenutku podnošenja zahtjeva za mikrokredit mogu biti različiti od prikazanih, zavisno i od dodatne dokumentacije koja se može tražiti kao uslov za odobravanje mikrokredita.

Za više informacija molimo vas obratite se kreditnom osoblju MKF MI-BOSPO.

*Mikrokrediti se ugovaraju isključivo u valuti KM (konvertibilna marka) uz deviznu klauzulu u EUR, prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora o mikrokreditu. Mikrokrediti se ne indeksiraju.

*Ukupno zaduženje po mikrokreditu predstavlja ukupni iznos koji korisnik mikrokredita plaća.

