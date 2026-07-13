Najveća iznenađenja u aktuelnoj sezoni Evrolige

Sezona 2025-26 u Evroligi ima dvadeset klubova, dva više nego prošle godine. Pre starta, evroliga kvote stavile su Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahče i Panathinaikos među četiri tima koji bi trebalo direktno u plej-of. Tri od ta četiri promašila su tu poziciju. Valensija je završila kao drugoplasirana posle ligaške faze. Panathinaikos je završio u plej-in zoni. Barselona takođe. Bajern i Anadolu Efes su zabeležili po devet vezanih poraza i nisu ušli ni u plej-in. Tekst pokriva ova iznenađenja – ko ih je proizveo, kako su izgledala i ko je iz toga profitirao.

Šta se promenilo na tabeli

Olympiakos je završio ligašku fazu kao prvi sa 26 pobeda i 12 poraza. Tu je sve išlo po predviđanju. Razlika počinje od drugog mesta na dole.

Pozicija Tim Pre sezone (kvote) Realizacija 1 Olympiakos Vrh ili borba za vrh 26-12, prvo mesto 2 Valensija Borba za plej-in 25-13, direktan plasman 6 Hapoel Tel Aviv Borba za opstanak 23-15, direktan plasman 7 Panathinaikos Top 4 favorit 22-16, plej-in 9 Barselona Top 6 favorit 21-17, plej-in 13 Bajern Minhen Borba za plej-of Devet poraza u nizu, ispao iz trke

Razlika između očekivanog i ostvarenog rasporeda vidi se na nekoliko mesta odjednom. Četiri najveća skoka i pada sezone:

Valensija – sa kandidata za doplej do drugog mesta.

Hapoel Tel Aviv – kao novajlija iz Evrokupa direktno u plej-of.

Panathinaikos – sa Final Fora prošle sezone u plej-in ove godine.

Bajern Minhen – iz redovne grupe za plej-of u jednu od dve najduže serije poraza u sezoni.

Valensija i Hapoel – uzlazne priče sezone

Valensija je u sezonu ušla kao tim u rekonstrukciji. Vratila se u Evroligu posle perioda u Evrokupu i bila rangirana kao kandidat za doplej. Pedro Martinez je dobio nagradu za najboljeg trenera sezone. Mladi razigravač Žan Montero proglašen je otkrićem sezone. Zajedno su izgradili tim koji je dvadeset i pet utakmica završio pobedom. Drugo mesto u ligaškoj fazi je najjači rezultat Valensije u Evroligi posle 2003. godine.

Hapoel Tel Aviv je drugo lice istog trenda. Klub je ušao u Evroligu kao osvajač Evrokupa, što je u istoriji takmičenja retka ruta do direktnog plej-ofa. Šest pobeda više od onoga što su predikcije davale pre starta. Roster izgrađen oko snažnog spoljnog jezgra, sa Vasilijem Micićem, Elijahom Bryantom, Chrisom Jonesom i nekoliko izraelskih igrača dobio je više stabilnosti od mnogo skupljih konkurenata, što su domaća publika i izraelski mediji isticali iz kola u kolo.

Razočaranja – Bajern, Anadolu Efes, Panathinaikos

Na drugom kraju tabele, dva kluba sa ozbiljnom evropskom istorijom upisala su skoro identične padove. Bajern Minhen je imao seriju od devet vezanih poraza. Anadolu Efes, dvostruki šampion iz 2021. i 2022. godine, takođe je vezao devet poraza. Nijedan od ova dva tima nije ušao ni u plej-in.

Panathinaikos je posebna priča. Tim je prošle sezone igrao na Final Fouru u Abu Dabiju, ali je ove godine završio tek na sedmom mestu ligaške faze. Trener Ergin Ataman zadržao je osnovu sastava, ali rezultat je bio sedmo mesto i odlazak u plej-in umesto u direktan plej-of. T.J. Šorts je proglašen najboljim igračem plej-ina, što je timu donelo prolaz dalje. Daleko od onoga što se očekivalo u septembru.

Iznenađenja izvan tabele

Pojedinačne priče sezone često su veće od onoga što se vidi u tabeli. Pet najuočljivijih:

Saša Vezenkov je osvojio tri nagrade istovremeno – MVP, najbolji strelac (Alfonso Ford Trofej) i lider Indeks Rejtinga.

Žan Montero u Valensiji proglašen je otkrićem sezone u svojoj prvoj punoj kampanji u Evroligi.

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana usred sezone, što je promenilo i atmosferu i kalendar kluba u domaćoj ligi.

Etore Mesina napustio je Milano u istom periodu i smenio ga je Pepe Poeta.

Nikola Milutinov ostao je lider u skokovima po utakmici i odigrao ključnu ulogu u sezoni Olympiakosa.

Tu su i strukturne posledice. Šest stvari koje ova sezona ostavlja iza sebe kao temu za narednu:

Final Four se vraća u Atinu prvi put posle 2007. godine, što je velika tema za grčku publiku.

Dubai Basketball debituje u Evroligi sa višestrukim sponzorskim odjekom.

Partizan-Crvena zvezda sa 21.854 gledaoca – jedan od vrhunaca posećenosti sezone za regionalni klupski derbi.

Maccabi je jednu utakmicu odigrao pred 80 gledalaca zbog bezbednosnih razloga – rekord najmanje posete u istoriji takmičenja.

Nando De Kolo je objavio kraj karijere posle dvadeset sezona profesionalne košarke.

Era sponzorstva sa Turkish Airlinesom završena je posle petnaest godina, što je promenilo i naziv i identitet takmičenja.

Sezona 2025-26 proizvela je više nepredvidivih ishoda nego većina prethodnih. Olympiakos sa Vezenkovim u centru i Valensija sa Martinezom dve su priče koje će obeležiti istoriju ovog ciklusa. Treća priča dolazi sa klupe – Pedro Martinez u Valensiji, promene na klupama Milana i Partizana, kao i sezona Hapoela pod Dimitrisom Itoudisom, pokazuju koliko trenerske odluke menjaju sliku takmičenja u toku jedne sezone. Final Four u Atini, sa novim identitetom takmičenja u pozadini i Partizanom van trke za plej-of, oblikuje sećanje na sezonu u kojoj se predikcije i rezultati gotovo da nisu sreli.