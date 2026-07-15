Nova prilika za sigurnu i isplativu štednju u NLB Banci

U vremenu kada je sigurnost finansija jedan od prioriteta građana, štednja ostaje jedan od najpouzdanijih načina očuvanja i uvećanja vrijednosti novca. Prepoznajući potrebe svojih klijenata, NLB Banka pripremila je akcijsku ponudu oročene štednje uz atraktivne kamatne stope, među kojima se posebno izdvaja fiksna nominalna kamatna stopa (NKS) za oročenje na 18 mjeseci od 2,20%. EKS je jednak NKS.

Akcijska ponuda namijenjena je svim klijentima koji žele sigurnu i isplativu štednju, bez izlaganja tržišnim rizicima. Depozit je moguće ugovoriti u konvertibilnim markama ili eurima, uz minimalan iznos oročenja od svega 10 KM odnosno protuvrijednosti u EUR, dok maksimalni iznos oročenja nije ograničen.

Oročena štednja omogućava klijentima da unaprijed znaju koliki će prinos ostvariti po isteku perioda oročenja, zahvaljujući fiksnoj kamatnoj stopi koja se ne mijenja tokom trajanja ugovora.

Za one koji žele optimalan odnos između perioda oročenja i ostvarenog prinosa, posebno je atraktivna opcija oročenja na 18 mjeseci uz nominalnu kamatnu stopu od 2,20%. Primjera radi, za oročenih 10.000 KM, nakon isteka perioda oročenja ostvaruje se kamata od 330,30 KM.

Pored perioda od 18 mjeseci, akcijska ponuda obuhvata i druge rokove oročenja sa kamatnim stopama do 2,50%, pružajući klijentima mogućnost da odaberu model štednje koji najbolje odgovara njihovim planovima.

Akcijska ponuda oročene štednje traje od 15. jula do 15. oktobra 2026. godine, a klijentima je, uz oročenje, omogućeno i ugovaranje avista računa bez naknade tokom perioda trajanja depozita.

Sve informacije o akcijskim uslovima štednje zainteresovani mogu dobiti u najbližoj poslovnici NLB Banke, putem web stranice www.nlb-fbih.ba ili pozivom Kontakt centra Banke.