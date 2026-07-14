Koliko kilograma možete izgubiti nakon smanjenja želuca?

Gojaznost nije samo estetski problem. Riječ je o hroničnoj bolesti koja povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog pritiska, bolesti srca, masne jetre, problema sa zglobovima i brojnih drugih zdravstvenih komplikacija. Za pacijente kod kojih prethodni pokušaji mršavljenja nisu dali željene rezultate, u Plava Medical Group dostupna je sleeve gastrektomija – operacija smanjenja želuca, jedna od najefikasnijih metoda liječenja gojaznosti.

„Operacija nije prvi korak niti je rješenje za svakog pacijenta. Prije donošenja odluke o liječenju svaki pacijent prolazi detaljnu procjenu kako bismo utvrdili da li je operativni zahvat zaista najbolje rješenje“, ističe dr Milan Todorović, specijalista opće hirurgije u Plava Medical Group.

Posebnost programa liječenja gojaznosti u Plava Medical Group ogleda se u multidisciplinarnom pristupu. U procjeni pacijenta učestvuju hirurzi, internisti, endokrinolozi, kardiolozi, anesteziolozi, pulmolozi, nutricionisti te stručnjaci iz oblasti psihologije i psihijatrije. Na osnovu kompletne obrade multidisciplinarni tim donosi odluku o najboljem načinu liječenja.

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Program je razvijen na temeljima dugogodišnjeg iskustva hirurškog tima u minimalno invazivnoj hirurgiji. U okviru sedam savremeno opremljenih operacionih sala izvode se brojni laparoskopski zahvati, uključujući operacije žučne kese, slijepog crijeva, kila, želuca, tankog i debelog crijeva te druge procedure iz oblasti abdominalne hirurgije. U prethodnoj godini hirurški tim Plava Medical Group izveo je više od 150 laparoskopskih operacija čime su još jednom potrvrdili svoju ulogu vodeće privatne zdravstvene ustanove u Bosni I Hercegovini.

Operacija smanjenja želuca izvodi se laparoskopskom metodom kroz nekoliko malih rezova na trbuhu. Tokom zahvata smanjuje se volumen želuca, čime se ograničava unos hrane i utiče na osjećaj gladi.

Prvi rezultati vidljivi su već tokom prvih sedmica nakon operacije. U prvom mjesecu pacijenti mogu izgubiti između 10 i 20 posto početne tjelesne mase, dok se uz pridržavanje preporuka stručnog tima očekuje značajan dugoročni gubitak kilograma te poboljšanje ili potpuno povlačenje brojnih bolesti povezanih sa gojaznošću.

„Operacija važan alat u liječenju gojaznosti, ali dugoročni uspjeh postiže se kroz kontinuiranu saradnju pacijenta i stručnog tima. Zato naš odnos s pacijentom ne završava operacijom, već se nastavlja kroz kontrole, savjetovanje i praćenje rezultata“, naglašava dr Todorović.

Za više informacija i besplatne konsultacije pacijenti se mogu obratiti kontakt centru Plava Medical Group na broj 035 393 111.