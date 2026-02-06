Plava Medical Group otvorila poslovnicu u Srebreniku

U Srebreniku je otvorena nova privatna zdravstvena ustanova u kojoj su objedinjene laboratorijske, radiološke i specijalističke usluge. Riječ je o novom dijagnostičkom centru u okviru mreže Plava Medical Group, a iz ove ustanove navode da je cilj približiti dio zdravstvenih pregleda i procedura građanima lokalne zajednice.

„Ovaj sam korak predstavlja, dakle, našu posvećenost i našu misiju da našim pacijentima pružimo uslugu i u njihovoj lokalnoj zajednici, pošto u svojoj bazi imamo jako puno pacijenata sa ovog područja i mi smo odlučili da im budemo bliže.“ istakao je Almir Majstorović, generalni menadžer Plava Medical Group.

U fokusu su, kako navode, ulaganja u savremenu medicinsku opremu i proširenje spektra usluga, uz plan da se dio pregleda koji su ranije zahtijevali odlazak u veće centre sada može obaviti i u lokalnoj sredini.

„Sada kad smo proglasili otvorenom polikliniku Srebrenik, obećavamo gradu Srebreniku da ćemo dati sve od sebe, da imaju što bolju zaštitu. Ovaj plan smo mi planirali jedno pet godina. Bilo je uspona i padova, nekih administrativnih teškoća. Međutim, mislimo da ćemo gradu Srebreniku jako pomoći i u zdravstvenom smislu i dijagnostičkom smislu. Otvorili smo jedan kompletan radiološki centar, laboratoriju i dosta specijalističkih ambulanti.“ navodi Senada Hujdurović, direktorica Plava Medical Group.

Iz menadžmenta ističu i planove za dalji razvoj mreže, kao i saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama, s ciljem rasterećenja postojećeg sistema i skraćivanja vremena čekanja na dijagnostiku i preglede.

„Posebno bih želio naglasiti da će građanima s ovog područja u ovoj našoj poliklinici biti dostupne usluge iz oblasti medicine rada tako da će svi moći da izvade sve vrste ljekarskih uvjerenja kod nas ovdje u Srebreniku.” dodaje Majstorović.

Otvaranjem ovog centra Srebrenik dobija dodatne dijagnostičke kapacitete, a koliko će oni uticati na dostupnost pregleda i smanjenje čekanja pokazat će praksa u narednom periodu.