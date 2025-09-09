Povodom obilježavanja devete godišnjice Porodilišta, Plava Medical Group i ove godine je priredila nezaboravan Baby Party, događaj koji već tradicionalno okuplja porodice, prijatelje i partnere u proslavi povjerenja, novog života i prijateljstva.

Bogat program donio je mnoštvo smijeha i igre, od neizostavne Pelenijade preko Puzijade pa do popularne igre čija je misija spakovati torbu za bebu. Slavlje je upotpunjeno rođendanskom tortom, veselom tombolom i kutkom za slikanje gdje su zabilježeni najsretniji trenutci.

Deveti rođendan Porodilišta: U Plava Medical Group slavimo život i gradimo uspomene 1 od 9

Ovogodišnji Baby Party ima i dodatnu simboliku jer Plava Medical Group sa ponosom ulazi u desetu godišnjicu otvorenja prvog privatnog porodilišta u FBiH. U proteklom periodu, hiljade majki i porodica poklonile su svoje povjerenje Plavom timu, a svake godine broj porođaja i osmijeha raste.

Veliki doprinos ovogodišnjem slavlju dali su i prijatelji, koji su podržali događaj i obezbijedili nagrade, poklone i radost za sve učesnike. Iz Plava Medical Group posebno zahvaljuju: BioSave, Hemofarm, Magna Pharm, Colpharm, Violeta, HIPP, Bosnalijek, Alkaloid, Baby Centar, Medis, Oktal Pharm, Medical Partners, Medical Vision, Smiley, Baby Centar, Globex, Bosfor Stil, Leda, Džajić.

“Porodilište Plava Medical Group ulazi u desetu godinu postojanja zbog čega će Baby Party naredne godine biti još svečaniji i bogatiji, onako kako to zaslužuje prvo privatno porodilište u FBiH kao i svi naši pacijenti”, poručili su iz Organizacionog odbora ove ustanove.

Baby Party održan ove godine još jednom je pokazao da je mnogo više od zabave – on je izraz misije Plava Medical Group da majke i bebe zaslužuju najbolju brigu, da itekako vrijedi slaviti život i graditi uspomene koje traju. Jer porođajem u Plava Medical Group nastavljate zajedničku priču u kojoj postajete i ostajete dio porodice Plavaca.