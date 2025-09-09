Deveti rođendan Porodilišta: U Plava Medical Group slavimo život i gradimo uspomene

Nedžida Sprečaković
Deveti rođendan Porodilišta: U Plava Medical Group slavimo život i gradimo uspomene
Deveti rođendan Porodilišta: U Plava Medical Group slavimo život i gradimo uspomene

Povodom obilježavanja devete godišnjice Porodilišta, Plava Medical Group i ove godine je priredila nezaboravan Baby Party, događaj koji već tradicionalno okuplja porodice, prijatelje i partnere u proslavi povjerenja, novog života i prijateljstva.

Bogat program donio je mnoštvo smijeha i igre, od neizostavne Pelenijade preko Puzijade pa do popularne igre čija je misija spakovati torbu za bebu. Slavlje je upotpunjeno rođendanskom tortom, veselom tombolom i kutkom za slikanje gdje su zabilježeni najsretniji trenutci.

Ovogodišnji Baby Party ima i dodatnu simboliku jer Plava Medical Group sa ponosom ulazi u desetu godišnjicu otvorenja prvog privatnog porodilišta u FBiH. U proteklom periodu, hiljade majki i porodica poklonile su svoje povjerenje Plavom timu, a svake godine broj porođaja i osmijeha raste.

Veliki doprinos ovogodišnjem slavlju dali su i prijatelji, koji su podržali događaj i obezbijedili nagrade, poklone i radost za sve učesnike. Iz Plava Medical Group posebno zahvaljuju: BioSave, Hemofarm, Magna Pharm, Colpharm, Violeta, HIPP, Bosnalijek, Alkaloid, Baby Centar, Medis, Oktal Pharm, Medical Partners, Medical Vision, Smiley, Baby Centar, Globex, Bosfor Stil, Leda, Džajić.

“Porodilište Plava Medical Group ulazi  u desetu godinu postojanja zbog čega će Baby Party naredne godine biti još svečaniji i bogatiji, onako kako to zaslužuje prvo privatno porodilište u FBiH kao i svi naši pacijenti”, poručili su iz Organizacionog odbora ove ustanove.

Baby Party održan ove godine još jednom je pokazao da je mnogo više od zabave – on je izraz misije Plava Medical Group da majke i bebe zaslužuju najbolju brigu, da itekako vrijedi slaviti život i graditi uspomene koje traju. Jer porođajem u Plava Medical Group nastavljate zajedničku priču  u kojoj postajete i ostajete dio porodice Plavaca.

Deveti rođendan Porodilišta: U Plava Medical Group slavimo život i gradimo uspomene
Klikom na fotografiju pogledajte video kako je izgledala zabava na ovom događaju.

pročitajte i ovo

Sport

Reprezentacija BiH u košarci u kolicima jača formu pred Evropsko prvenstvo

Vijesti

Učenik osnovne škole u Tuzli prijetio vršnjaku da će ga napasti hladnim oružjem

Tuzla i TK

Novi projekti u Tuzli: Potpisani ugovori o unapređenju lokalne infrastrukture

Istaknuto

Evropski parlament raspravlja o upotrebi sile nad demonstrantima u Srbiji

Vijesti

Potvrđena optužnica protiv muškarca iz Gradačca zbog prijetnji

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]