Decenija Porodilišta Plava Medical Group: Rođena prva beba u 2026. godini!

Adin Jusufović
Plava Medical Group

U prvom privatnom porodilištu u Federaciji Bosne i Hercegovine, Porodilištu Plava Medical Group, prva beba u 2026. godini rođena je 2. januara u 06:44 sati, označivši početak još jedne godine ispunjene novim životima i posebnim trenucima.

Porodilište Plava Medical Group iz godine u godinu bilježi kontinuiran rast broja porođaja, što potvrđuje povjerenje koje buduće majke ukazuju ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kvalitetna, sigurna i savremena zdravstvena njega majki i novorođenčadi predstavlja temelj rada porodilišta, a sve veći broj porođaja dokaz je da su stručnost, posvećenost i briga prepoznati od strane pacijenata. U 2026. Godini Porodilište Plava Medical Group obilježava deset godina uspješnog rada.

Tokom protekle decenije u ovoj ustanovi rođene su hiljade beba čime je Plava Medical Group potvrđena kao pouzdan centar vrhunske zdravstvene usluge, njege i individualnog pristupa svakom pacijentu. Podsjećamo, u maju prošle godine otvorena je i prva Opšta bolnica Plava Medical Group.

Na više od 5.000 kvadratnih metara, bolnica objedinjuje najsavremeniji radiološki centar, Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju i porodilište, te odjeljenja ginekologije, pedijatrije, oftalmologije, interventne kardiologije i gastroenterologije, hirurgije, plastične hirurgije, neurologije i urologije.

Poseban segment rada čini jedinstven koncept VIP preventivnih pregleda, osmišljen s ciljem očuvanja zdravlja i rane dijagnostike.

