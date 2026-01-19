Borba protiv karcinoma grlića maternice: Kampanja „Podržena“ donosi povoljnije preglede i nove standarde prevencije

RTV SLON

Plava Medical Group i ove godine tokom januara i februara, nastavlja svoju dugogodišnju misiju brige o zdravlju žena. Kroz kampanju „Podržena“ fokus je u podizanju svijesti o važnosti redovnih ginekoloških pregleda i prevenciji karcinoma grlića maternice.

Kampanja počinje 20. januara 2026 godine i trajat će do 20. februara 2026 godine. Cilj je jasan, podsjetiti žene da zdravlje mora biti prioritet, bez odgađanja i straha. U okviru kampanje pacijentima su dostupni paketi po sniženim, povoljnim cijenama. Cijena PAPA-a testa iznosit će 40,00 KM, ginekološkog paketa (UZ, ginekološki pregled i PAPA test) 100,00 KM, HPV genotipizacije 80,00 KM te ginekološkog paketa, UZ, PAPA test-a i HPV genotipizacije (PCR metoda) biti 170,00 KM.

Karcinom grlića maternice jedan je od rijetkih karcinoma koji se može spriječiti i uspješno liječiti ukoliko se otkrije na vrijeme, upravo zahvaljujući redovnim PAPA testovima i preventivnim pregledima.

„Prevencija je temelj svakog ozbiljnog zdravstvenog sistema. Kroz kampanju ‘Podržena’, ali i druge preventivne programe koje provodimo tokom godine, želimo potaknuti žene, ali i zajednicu da zdravlje stave na prvo mjesto i djeluju na vrijeme. Ove godine u okviru kampanje dodali smo i HPV tipizaciju kao novi standard koji žene starije od 30 godina treba da urade barem jednom u pet godina “, istakla je mr. med. sc dr. Dženita Kurtćehajić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspec. humane reprodukcije u Plava Medical Group.

Kroz kontinuitet ovakvih aktivnosti, Plava Medical Group potvrđuje svoju dugogodišnju posvećenost prevenciji i očuvanju zdravlja, kako žena, tako i društva u cjelini.

