Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO pošumljava Konjuh, još jednom potvrđujući svoju posvećenost društvenoj odgovornosti i zaštiti prirode. U saradnji s Javnim preduzećem Šume Tuzlanskog kantona, uposlenici ove fondacije učestvovali su u akciji sadnje hiljada sadnica crnogoričnog drveća na planini Konjuh.

Više od 200 radnika MI-BOSPO-a pridružilo se ekološkoj akciji, s ciljem da kroz konkretne aktivnosti doprinesu očuvanju prirode i stvaranju zdravije okoline za buduće generacije. Direktor mikrokreditne fondacije, Safet Husić, istakao je da je ovo samo jedan od načina na koji Fondacija vraća zajednici.

„Tokom cijelog našeg poslovanja uvijek smo se trudili da budemo društveno odgovorna organizacija, da svojim djelima ili na bilo koji drugi način nešto vratimo zajednici. Cilj nam je da zasadimo više od 4.500 sadnica. Ovo je za nas važna aktivnost jer želimo da damo doprinos očuvanju životne sredine i ekologije“, rekao je Husić.

Akcija pošumljavanja, kako navode u MI-BOSPO-u, dio je dugoročnog plana kojim se promoviše ekološka svijest i održiv razvoj. U Javnom preduzeću Šume TK ističu da ovakve inicijative imaju veliki značaj za prirodu, ali i za podizanje svijesti u društvu.

„Jedna je od rijetkih organizacija koje se odazivaju na naše pozive, koji su svake godine objavljeni na našoj web stranici, upućene svim ljubiteljima prirode i ekologije koji žele dati doprinos očuvanju prirode i podizanju novih šumskih zasada“, kazao je Jasmin Mujić, izvršni direktor za tehničke poslove u JP Šume TK.

Među učesnicima akcije bio je i Goran Nikolić iz Brčkog, koji je u MI-BOSPO-u više od dvadeset godina. On smatra da ovakve aktivnosti spajaju kolege i podstiču ekološku svijest.

„Što se tiče pošuljavanja, nama je ovo, čini mi se, treća akcija u zadnjih par godina. Trudimo se da to postane neka vrsta tradicije i znači nam u smislu ekološke osviještenosti, doprinosa društvu, doprinosa prirodi i na kraju druženja zaposlenih.“ , ističe je Nikolić.

Iz MI-BOSPO-a poručuju da društvena odgovornost nije samo obaveza, nego način razmišljanja. Pošumljavanje, ističu, predstavlja priliku da se zajednici vrati dug kroz brigu o prirodi i da se postane primjer drugima kako i mali koraci mogu donijeti velike promjene.

„Želimo da budemo primjer drugim organizacijama da nas slijede, da i oni se odazovu na ovakve akcije i daju svoj doprinos“, dodaje je Husić.

MI-BOSPO će, prema najavama, i u budućnosti nastaviti sa sličnim projektima koji povezuju poslovanje i brigu o zajednici, kroz ekološke, ali i druge društveno korisne aktivnosti širom Tuzlanskog kantona.

U galeriji fotografija porgledajte kako je izgledlo pošumljavanje Konjuha