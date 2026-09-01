Nova prilika za mlade u TK: Podrška za pokretanje i razvoj vlastitog biznisa

Mladi iz Tuzlanskog kantona, uzrasta od 18 do 35 godina, koji imaju poslovnu ideju ili su već napravili prve korake u poduzetništvu, mogu se prijaviti na program „Mladi u biznisu“.

Program zajednički realizuju Investicijska fondacija IMPAKT i Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO, a učesnicima donosi šest dana online poduzetničke obuke, mentorsku i stručnu podršku te pomoć u razvoju poslovnog modela.

Cilj programa je pomoći mladima da svoje ideje razviju u održive poslovne poduhvate i pripreme ih za predstavljanje pred stručnom komisijom.

Prilika i za one koji tek imaju ideju

Program „Mladi u biznisu“ u Bosni i Hercegovini pokrenula je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 2022. godine, s ciljem unapređenja pristupa mladih poduzetnika finansijskim i savjetodavnim resursima.

Ovogodišnji program u Tuzlanskom kantonu uključuje i besplatnu edukaciju zasnovanu na metodologiji Investicijske fondacije IMPAKT.

„Mladim ljudima često ne nedostaje ideja, nego prostor i podrška da je testiraju, razviju i pretvore u održiv poslovni model. Ne očekujemo savršene poslovne planove, već motivisane ljude koji žele da uče i naprave konkretan korak prema vlastitom biznisu“, istakla je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Investicijske fondacije IMPAKT.

Za najbolje ideje osiguran i fond podrške

Nakon završene obuke učesnici će svoje poslovne ideje predstaviti stručnoj komisiji, u čiji će rad biti uključeni i predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Za najbolje poslovne poduhvate Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO osigurala je fond od 2.000 KM, uz nastavak stručne i mentorske podrške tokom pokretanja i razvoja poslovanja.

Finansijsku podršku programu, kroz sredstva za tehničku saradnju, pružaju Evropska unija, Luksemburg i Italija putem Centralnoevropske inicijative.

Ko se može prijaviti?

Na javni poziv mogu se prijaviti zaposleni i nezaposleni mladi sa područja Tuzlanskog kantona, kao i vlasnici poslovnih subjekata koji su registrovani najduže 12 mjeseci prije objave poziva.

Javni poziv otvoren je do 7. septembra 2026. godine.

Detaljni kriteriji i način prijave dostupni su na internet stranici Investicijske fondacije IMPAKT.